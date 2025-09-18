Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė užtikrintai laimėjo prieš Danielę Hefner ir pateko į ketvirtfinalį

2025-09-18 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 15:58

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-810) per 67 minutes 6:0, 6:2 šventė pergalę prieš 17-metę Danielę Hefner (ITF-1639, ITF jaunių-584) iš Izraelio, kuri prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-810) per 67 minutes 6:0, 6:2 šventė pergalę prieš 17-metę Danielę Hefner (ITF-1639, ITF jaunių-584) iš Izraelio, kuri prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją.

REKLAMA
0

Pirmajame sete visiškai dominavusi lietuvė įteikė varžovei „riestainį“. D. Hefner „break pointų“ laukė iki antrojo seto ir realizavo vieną iš jų. Tiesa, tai Izraelio sportininkė padarė tuo metu, kai jau buvo atsilikusi 1:5, tad intrigos atkurti nepajėgė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvė žais su švede Fanny Norin (WTA-1280).

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti dar tęs dvejetų varžybas, kurių ketvirtfinalyje bandys nugalėti kanadietę Justinę Bryson ir amerikietę Mariką Jones. Lietuvė su porininke praėjusią savaitę tapo tokio paties rango turnyro Heraklione nugalėtojomis.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų