Iveta Dapkutė užtikrintai laimėjo prieš Danielę Hefner ir pateko į ketvirtfinalį

Pirmajame sete visiškai dominavusi lietuvė įteikė varžovei „riestainį“. D. Hefner „break pointų“ laukė iki antrojo seto ir realizavo vieną iš jų. Tiesa, tai Izraelio sportininkė padarė tuo metu, kai jau buvo atsilikusi 1:5, tad intrigos atkurti nepajėgė.
I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvė žais su švede Fanny Norin (WTA-1280).
Ketvirtadienį I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti dar tęs dvejetų varžybas, kurių ketvirtfinalyje bandys nugalėti kanadietę Justinę Bryson ir amerikietę Mariką Jones. Lietuvė su porininke praėjusią savaitę tapo tokio paties rango turnyro Heraklione nugalėtojomis.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
