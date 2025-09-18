JAV moterų teniso komanda nugalėjo Kazachstaną Billie Jean King taurės ketvirtfinalyje

Pirmajame vienetų susitikime Emma Navarro (WTA-18) tik po pustrečios valandos dramos 7:5, 2:6, 7:6 (8:6) įveikė Juliją Putincevą (WTA-61).
E. Navarro pirmojo seto pradžioje nerealizavo „break pointo“, o devintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5). Visgi, J. Putinceva lemiamu metu „subyrėjo“, pralaimėdama 3 geimus iš eilės.
Antrajame sete E. Navarro neturėjo jokių vilčių, o trečiojo pradžioje atsiliko 0:2. Visgi, amerikietei pavyko atsitiesti (2:2). Pratęsime E. Navarro išbarstė 2 taškų persvarą ir buvo ant prarajos ribos (4:6), bet J. Putinceva švaistė „match pointus“ tiek savo, tiek varžovės padavimų metu, o E. Navarro spurtu 4:0 išplėšė pergalę.
Kitame mače Jessica Pegula (WTA-7) per 73 minutes 4:6, 1:6 neprilygo Elenai Rybakinai (WTA-10). J. Pegula pirmajame sete panaikino 3 geimų deficitą ir galėjo perimti iniciatyvą, bet devintajame geime nerealizavo „break pointo“. Dešimtajame geime amerikietė palūžo savo padavimų metu, o antrajame sete žaidė beviltiškai.
This Rybakina return 😳#BJKCup pic.twitter.com/HDkkrrp7Kb— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 18, 2025
J. Pegulai pavyko reabilituotis dvejetuose. Jis su WTA dvejetų reitingo lydere Taylor Townsend 6:2, 7:6 (7:1) įveikė E. Rybakiną su J. Putincevą. Mačas truko mažiau nei pusantros valandos.
Kazachstano žaidėjos mačo pradžioje per vieną geimą iššvaistė 3 „break pointus“, o vėliau pralaimėjo 2 savo padavimų serijas iš eilės. Antrojo seto pradžioje „break pointus“ jau švaistė amerikietės, o po pralaimėtos padavimų serijos jos atsiliko 1:4. Vėliau JAV tenisininkės deficitą panaikino (4:4), dvyliktajame geime neutralizavo du „set pointus“, o pratęsime dominavo korte.
The moment the USA advanced to the semi-finals 💪@usta | #BJKCup pic.twitter.com/WnYorH5O8F— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 18, 2025
Amerikiečių varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau ketvirtadienį po Japonijos ir Didžiosios Britanijos rinktinių akistatos.
