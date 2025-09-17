Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

JAV tenisininkę Taylor Townsend šokiravo vaizdai Kinijoje: „Šitam maistui duodu 2 balus iš 10“

2025-09-17 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 21:52

WTA dvejetų reitingo lyderė amerikietė Taylor Townsend, atvykusi į Kiniją, patyrė kultūrinį šoką. Moteris negalėjo patikėti tuo, kas buvo siūloma vakarienei.

Taylor Townsend | „Stop“ kadras

0

„Aš nuoširdžiai tiesiog esu šokiruota tuo, ką pamačiau vakarienės bufete. Grįžtu atgal ir žiūriu...šie žmonės tiesiogine to žodžio prasme žudo varles...didžiąsias jautines varles. Ar jos ne nuodingos? Ar ne tos, nuo kurių atsiranda karpos ir pūliniai? Ir dar faktas, kad visa tai troškinta su čili, pipirais ir svogūnais. „Tipo“, oho, jūs tikrai iš to padarėte patiekalą. Apskritai šiam dalykui duočiau tvirtus 2 balus iš 10, nes tai tiesiog beprotybė“, – stebėjosi T. Townsend.

Po šio vaizdo įrašo sportininkė sulaukė daug piktų žinučių socialiniuose tinkluose. Sulaukusi daug neapykantos, T. Townsend nusprendė atsiprašyti.

„Aš tiesiog norėjau čia pasirodyti ir iš visos širdies atsiprašyti“, – sakė T. Townsend.

Tenisininkė pridūrė, kad supranta, kokia privilegijuota yra būdama profesionalia sportininke, jog ji gali keliauti po pasaulį ir pažinti įvairias kultūras: „Tai viena iš priežasčių, kodėl man taip patinka tai, ką darau, ir čia bei šiame turnyre patyriau tik pačias nuostabiausias akimirkas. Visi buvo tokie malonūs ir dosnūs. O tai, ką pasakiau, visiškai neatspindi šios patirties. Aš tiesiog labai norėjau atsiprašyti. Tam nėra jokio pateisinimo, nėra žodžių. Aš tiesiog stengsiuosi iš to pasimokyti ir būti geresne“.

