Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Gargždai“ sutriuškino latvių klubą

2025-09-17 21:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 21:25

Naujajam Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonui besirengiantys „Gargždai“ 106:76 (31:20, 25:19, 27:12, 23:25) nugalėjo Liepojos „Liepaja“ ekipą.

Naujajam Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonui besirengiantys „Gargždai“ 106:76 (31:20, 25:19, 27:12, 23:25) nugalėjo Liepojos „Liepaja“ ekipą.

0

Nugalėtojams Jalonas Pipkinsas (6/8 metimai) ir Džiugas Slavinskas pelnė po 18 taškų, Paulius Petrilevičius (5 atk. kam.) ir Brandonas Horvathas surinko po 13, Nojus Mineikis – 11 (3/8 trit.).

Liepojos komandai Xavieras DuSellas įmetė 28 taškus, Emilis Kruminis pridėjo 18 (2/6 trit.).

Gargždų klubas pirmosiose LKL rungtynėse ateinantį sekmadienį namie susitinka su „Šiauliais“.

