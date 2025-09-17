„Gargždai“ sutriuškino latvių klubą

Nugalėtojams Jalonas Pipkinsas (6/8 metimai) ir Džiugas Slavinskas pelnė po 18 taškų, Paulius Petrilevičius (5 atk. kam.) ir Brandonas Horvathas surinko po 13, Nojus Mineikis – 11 (3/8 trit.).
Liepojos komandai Xavieras DuSellas įmetė 28 taškus, Emilis Kruminis pridėjo 18 (2/6 trit.).
Gargždų klubas pirmosiose LKL rungtynėse ateinantį sekmadienį namie susitinka su „Šiauliais“.
