Ukrainos moterų teniso rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį

Ukrainietes į priekį išvedė Marta Kostiuk (WTA-26), 7:6 (7:3), 6:2 įveikusi Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-51).
M. Kostiuk mačo pradžioje nerealizavo dviejų „break pointų“, tada pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Į tai ukrainietė atsakė 3 laimėtais geimais iš eilės (4:3), tačiau iniciatyvą prarado jau aštuntajame geime, kai nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu (4:4). Vėliau lygi kova tęsėsi iki pratęsimo. Pirmus 5 taškus pratęsime pelnė padavimus priimdavusi žaidėja. Vėliau M. Kostiuk pavyko pagerinti žaidimą savo padavimų metu ir ji atitrūko nuo toliau strigusios ispanės.
J. Bouzas Maneiro antrąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet M. Kostiuk netrukus realizavo du „break pointus“ ir perėmė iniciatyvą. Ispanė penktajame geime pralaimėjo „break pointą“, o vėliau progų išsigelbėti nebeturėjo. M. Kostiuk mačą užbaigė laimėdama varžovės padavimų seriją.
Antrajame mače Elina Svitolina (WTA-13) 5:7, 6:2, 7:5 įveikė buvusią antrąją pasaulio raketę Paulą Badosą (WTA-20), kuri dėl traumos buvo nežaidusi pustrečio mėnesio.
E. Svitolina pirmojo seto pradžioje atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet vėliau nerealizavo „set pointo“, o vienuoliktajame geime dar kartą pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete E. Svitolina visiškai dominavo korte – per kiekvieną varžovės padavimų seriją kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 2 iš jų. Trečiojo seto pradžioje ukrainietės dominavimas tęsėsi (3:0, 4:1), bet vėliau P. Badosa atkuto (4:4, 5:5). Seto pabaigoje dramos netrūko. P. Badosa vienuoliktajame geime susikūrė „break pointą“ ir galėjo labai priartėti prie pergalės, bet savo progą iššvaistė, o dvyliktajame geime atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo.
Dvejetų mačas buvo atšauktas, nes jis prasmės nebeturėjo.
„Džiaugiuosi tiek savo, tiek komandos draugės pasirodymu. Jei neturėsi geros komandos, viena čia nieko nepasieksi. Pirmą kartą patekome į pusfinalį. Mums tai labai reikšmingas pasiekimas“, – džiaugėsi E. Svitolina.
Panašiai kalbėjo ir rinktinės kapitonas Ilja Marčenka: „Nežaidėme idealiai, bet pasiekėme gerą rezultatą. Mes turime ne 2, o 5 ar dar daugiau labai gerų žaidėjų. Atmosfera komandoje – nuostabi. Jaučiame didelę garbę ir atsakomybę atstovauti Ukrainai tokiais sunkiais laikais. Kiekviena pergalė yra labai svarbi ir visos rinktinės narės tai supranta. Darome viską, ką galime“.
Pusfinalyje Ukraina susitiks su titulą ginančia Italija.
Likę du ketvirtfinaliai bus sužaisti ketvirtadienį: JAV susitiks su Kazachstanu, o Didžioji Britanija – su Japonija.
