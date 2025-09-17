Vilius Armalas dramatiškai išvedė „Hegelmann“ į LFF taurės finalą

56-ą minutę „Džiugą“ į priekį išvedė Ibrahimas Cisse ir telšiškiai minimalų pranašumą turėjo beveik iki pat rungtynių pabaigos. Visgi tada 89-ą minutę Vilius Armalas išlygino rezultatą, o pratęsimo metu, 109-ą minutę, V. Armalas dar kartą nuginklavo varžovų vartininką ir išplėšė „Hegelmann“ pergalę.
„Hegelmann“ jau anksčiau du kartus – 2022 ir 2024 m. – yra žaidusi LFF taurės finale.
