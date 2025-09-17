Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vilius Armalas dramatiškai išvedė „Hegelmann“ į LFF taurės finalą

2025-09-17 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 21:25

Trečiadienį Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa dramatiškame LFF taurės pusfinalyje po pratęsimo 2:1 (0:0, 1:1) nugalėjo Telšių „Džiugą“ ir prasibrovė į finalą, kuriame susitiks su „Panevėžio“ ekipa.

Vilius Armalas | Valdo Knyzelio nuotr.

Trečiadienį Kauno rajono „Hegelmann" ekipa dramatiškame LFF taurės pusfinalyje po pratęsimo 2:1 (0:0, 1:1) nugalėjo Telšių „Džiugą" ir prasibrovė į finalą, kuriame susitiks su „Panevėžio" ekipa.

0

56-ą minutę „Džiugą“ į priekį išvedė Ibrahimas Cisse ir telšiškiai minimalų pranašumą turėjo beveik iki pat rungtynių pabaigos. Visgi tada 89-ą minutę Vilius Armalas išlygino rezultatą, o pratęsimo metu, 109-ą minutę, V. Armalas dar kartą nuginklavo varžovų vartininką ir išplėšė „Hegelmann“ pergalę.

„Hegelmann“ jau anksčiau du kartus – 2022 ir 2024 m. – yra žaidusi LFF taurės finale.

