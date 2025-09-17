Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas Serbijoje pasiekė ketvirtą pergalę iš eilės ITF teniso turnyre

2025-09-17 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 21:19

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310) per 2 valandas 43 minutes 6:2, 4:6, 6:4 išplėšė pergalę prieš bendraamžį vokietį Jeremy Schifrisą (ATP-1387). Abu žaidėjai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos.

Matas Vasiliauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Serbijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1310) per 2 valandas 43 minutes 6:2, 4:6, 6:4 išplėšė pergalę prieš bendraamžį vokietį Jeremy Schifrisą (ATP-1387). Abu žaidėjai į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos.

REKLAMA
0

M. Vasiliauskas užtikrintai sužaidė pirmąjį setą – laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir nesuteikė oponentui „break pointų“. Antrajame sete lietuvis jau švaistė „break pointus“, pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Vėliau tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis (2:4). Septintajame geime M. Vasiliauskas nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame J. Schifrisas iššvaistė „set pointą“ (3:5). Devintajame geime M. Vasiliauskas laimėjo varžovo padavimų seriją (4:5), bet rezultato taip ir neišlygino, nes dešimtajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiajame sete lietuvis 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų (0:1, 1:1, 1:3, 3:3), o devintajame geime perėmė iniciatyvą (5:4) ir vėliau savo padavimais įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

M. Vasiliauskas užsitikrino 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvis žais prieš antrąją turnyro raketę Andrejų Čepelevą.

REKLAMA

Lietuvis į pagrindinį etapą iškopė po to, kai kvalifikacijoje šventė 3 pergales: 6:4, 6:2 – prieš serbą Pavlę Daljevą (ITF-1711), 6:1, 6:2 – prieš 18-metį serbą Andrejų Paunovičių (ITF jaunių-3769) ir 7:6 (7:5), 1:6, [10:5] – prieš italą Tobią Costanzo Baragiolą Mordini (ITF-260).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų