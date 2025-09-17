Matas Vasiliauskas Serbijoje pasiekė ketvirtą pergalę iš eilės ITF teniso turnyre

M. Vasiliauskas užtikrintai sužaidė pirmąjį setą – laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir nesuteikė oponentui „break pointų“. Antrajame sete lietuvis jau švaistė „break pointus“, pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Vėliau tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis (2:4). Septintajame geime M. Vasiliauskas nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame J. Schifrisas iššvaistė „set pointą“ (3:5). Devintajame geime M. Vasiliauskas laimėjo varžovo padavimų seriją (4:5), bet rezultato taip ir neišlygino, nes dešimtajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu.
Trečiajame sete lietuvis 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų (0:1, 1:1, 1:3, 3:3), o devintajame geime perėmė iniciatyvą (5:4) ir vėliau savo padavimais įtvirtino pergalę.
M. Vasiliauskas užsitikrino 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvis žais prieš antrąją turnyro raketę Andrejų Čepelevą.
Lietuvis į pagrindinį etapą iškopė po to, kai kvalifikacijoje šventė 3 pergales: 6:4, 6:2 – prieš serbą Pavlę Daljevą (ITF-1711), 6:1, 6:2 – prieš 18-metį serbą Andrejų Paunovičių (ITF jaunių-3769) ir 7:6 (7:5), 1:6, [10:5] – prieš italą Tobią Costanzo Baragiolą Mordini (ITF-260).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
