Arabų organizuojamame „Six Kings Slam“ turnyre traumuotą Draperį keičia Tsitsipas

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) su įspūdingu priziniu fondu surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.
Jų pasiūlymui neatsispyrė visi 6 tenisininkai, kurie tuo metu buvo aukščiausiose ATP reitingo pozicijose ir Į Rijadą atvykti sutiko Jannikas Sinneris (ATP-1), Carlosas Alcarazas (ATP-2), Alexanderis Zverevas (ATP-3), Tayloras Fritzas (ATP-4), Jackas Draperis (ATP-5) ir Novakas Djokovičius (ATP-7).
Rugsėjo pradžioje paaiškėjo, kad į turnyrą negalės vykti 2025 m. sezoną dėl rankos traumos baigiantis J. Draperis, tačiau dabar tapo aišku, kad jį pakeis graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-27).
Surprise, surprise!
Excited to compete in the Six Kings Slam next month in Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/wgVZO97pgWREKLAMA— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 17, 2025
Už pasirodymą S. Tsitsipas, kaip ir kiti tenisininkai, uždirbs 1,5 mln. JAV dolerių. Be to, nugalėtojas papildomai pasiims 4,5 mln. JAV dolerių, tad bendra čempiono uždirbta suma sieks net 6 mln. JAV dolerių.
„Six King Slam“ turnyras vyks spalio 15-18 d. Šiemet laukiama dar didesnio susidomėjimo nei pernai, nes turnyrą transliuos „Netflix“.
Pernai finale J. Sinneris 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 įveikė C. Alcarazą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!