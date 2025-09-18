Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Arabų organizuojamame „Six Kings Slam“ turnyre traumuotą Draperį keičia Tsitsipas

2025-09-18 08:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 08:41

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.

Stefanas Tsitsipas | Scanpix nuotr.

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.

0

Arabai antrus metus iš eilės Rijade (Saudo Arabija) su įspūdingu priziniu fondu surengs parodomąjį teniso turnyrą – „Six Kings Slam“.

Jų pasiūlymui neatsispyrė visi 6 tenisininkai, kurie tuo metu buvo aukščiausiose ATP reitingo pozicijose ir Į Rijadą atvykti sutiko Jannikas Sinneris (ATP-1), Carlosas Alcarazas (ATP-2), Alexanderis Zverevas (ATP-3), Tayloras Fritzas (ATP-4), Jackas Draperis (ATP-5) ir Novakas Djokovičius (ATP-7).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo pradžioje paaiškėjo, kad į turnyrą negalės vykti 2025 m. sezoną dėl rankos traumos baigiantis J. Draperis, tačiau dabar tapo aišku, kad jį pakeis graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-27).

Už pasirodymą S. Tsitsipas, kaip ir kiti tenisininkai, uždirbs 1,5 mln. JAV dolerių. Be to, nugalėtojas papildomai pasiims 4,5 mln. JAV dolerių, tad bendra čempiono uždirbta suma sieks net 6 mln. JAV dolerių.

„Six King Slam“ turnyras vyks spalio 15-18 d. Šiemet laukiama dar didesnio susidomėjimo nei pernai, nes turnyrą transliuos „Netflix“.

Pernai finale J. Sinneris 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 įveikė C. Alcarazą.

 

