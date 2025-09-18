Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

S.Francisco: šiame sezone galime kažką nuveikti

2025-09-18 08:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-18 08:30

Įveikdami Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono „Lions“ (68:63), žalgiriečiai užbaigė ikisezoninių rungtynių maratoną pergale. Rezultatyviausias su 15 taškų savo sąskaitoje žaliai-baltų gretose trečiadienio vakarą buvo Sylvainas Francisco, kuris pasidalijo savo mintimis po pergalingo mačo.

S.Francisco pasiekė pergalę Londone

0

„Nepakartojama. Žinojome, kad čia susirinks nemažai fanų, bet nesitikėjau, kad jų bus tiek daug – jautėmės kaip namuose. Varžovai taip pat buvo stiprūs – turėjome gerą mačą“, – lietuvių palaikymą pabrėžė komandos lyderis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas apie rungtynių fiziškumą, S.Francisco kalbėjo, kad šios rungtynės buvo puikus išbandymas.

„Tai – gera komanda, jie moka kautis ir yra labai atletiški, todėl tai buvo geras išbandymas mums, nes kai žaisime prieš Eurolygos ekipas, fiziškumo lygis tikrai nebus mažesnis. Turime neleisti varžovams karaliauti po mūsų lenta ir atkovoti tiek kamuolių puolime. Apart to, esu patenkintas, kaip antroje rungtynių pusėje žaidėme gynyboje“, – pagrindinį komandos žaidimo trūkumą išskyrė, tačiau gynyba pasidžiaugė žalgirietis.

S.Francisco kalbėjo ir apie tai, kad iš Europos čempionato grįžę žaidėjai turi greitai adaptuotis prie komandos žaidimo.

„Mes ką tik prisijungėme, tad vaikinai, kurie yra su komanda nuo pasiruošimo sezonui pradžios, žino derinius, turi puikų ryšį. Mes turime pasivyti – reikia dar kelių dienų, rungtynių, tačiau manau, kad žaidimo planas ir kiti žaidėjai yra ambicingi, todėl šiame sezone galime kažką nuveikti“, – motyvacijos nestokojo S.Francisco.

Rugsėjo 20-ąją 16.30 val. žalgiriečių laukia LKL sezono atidarymas prieš „Jonavą“, o spalio 1-ąją jau ir pirmasis Eurolygos mačas prieš Monako ekipą. Tuo tarpu pirmosios Eurolygos namų rungtynės įvyks spalio 3-ąją prieš Šarūno Jasikevičiaus čempionišką Stambulo „Fenerbahče“.

