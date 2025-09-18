S.Francisco: šiame sezone galime kažką nuveikti

„Nepakartojama. Žinojome, kad čia susirinks nemažai fanų, bet nesitikėjau, kad jų bus tiek daug – jautėmės kaip namuose. Varžovai taip pat buvo stiprūs – turėjome gerą mačą“, – lietuvių palaikymą pabrėžė komandos lyderis.
Paklaustas apie rungtynių fiziškumą, S.Francisco kalbėjo, kad šios rungtynės buvo puikus išbandymas.
„Tai – gera komanda, jie moka kautis ir yra labai atletiški, todėl tai buvo geras išbandymas mums, nes kai žaisime prieš Eurolygos ekipas, fiziškumo lygis tikrai nebus mažesnis. Turime neleisti varžovams karaliauti po mūsų lenta ir atkovoti tiek kamuolių puolime. Apart to, esu patenkintas, kaip antroje rungtynių pusėje žaidėme gynyboje“, – pagrindinį komandos žaidimo trūkumą išskyrė, tačiau gynyba pasidžiaugė žalgirietis.
S.Francisco kalbėjo ir apie tai, kad iš Europos čempionato grįžę žaidėjai turi greitai adaptuotis prie komandos žaidimo.
„Mes ką tik prisijungėme, tad vaikinai, kurie yra su komanda nuo pasiruošimo sezonui pradžios, žino derinius, turi puikų ryšį. Mes turime pasivyti – reikia dar kelių dienų, rungtynių, tačiau manau, kad žaidimo planas ir kiti žaidėjai yra ambicingi, todėl šiame sezone galime kažką nuveikti“, – motyvacijos nestokojo S.Francisco.
Rugsėjo 20-ąją 16.30 val. žalgiriečių laukia LKL sezono atidarymas prieš „Jonavą“, o spalio 1-ąją jau ir pirmasis Eurolygos mačas prieš Monako ekipą. Tuo tarpu pirmosios Eurolygos namų rungtynės įvyks spalio 3-ąją prieš Šarūno Jasikevičiaus čempionišką Stambulo „Fenerbahče“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!