  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Atletico“ treneris paaiškino, kodėl jis buvo pašalintas iš rungtynių su „Liverpool“: sureagavo į sirgalių įžeidimus

2025-09-18 08:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 08:24

Madrido „Atletico“ trečiadienį Čempionų lygos atidarymo rungtynėse „Anfield“ stadione 2:3 pralaimėjo „Liverpool“, o Ispanijos klubo treneris Diego Simeone buvo dėl raudonos kortelės išvytas jau pridėto laiko metu.

Diego Simeone | Scanpix nuotr.

Diego Simeone | Scanpix nuotr.

0

D. Simeone buvo pašalintas, kai Virgilas van Dijkas pelnė pergalingą įvartį šeimininkams priešais „Kop“ tribūną.

„Atletico“ treneris, regis, įsivėlė į konfliktą su „Liverpool“ sirgaliais prie šoninės linijos, kol apsauga bandė suvaldyti situaciją, o tuomet teisėjas Maurizio Mariani parodė jam raudoną kortelę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Simeone teigė, kad reagavo į minios provokacijas. Incidentas įplieskė sumaištį šalia aikštės, kurioje atsidūrė apsauga ir dalis „Atletico“ trenerių štabo. TV transliacijos rodė, kaip D. Simeone susidūrė su vienu iš sirgalių tribūnoje, o apsauginiai puolė raminti situaciją.

Po rungtynių spaudos konferencijoje D. Simeone sakė: „Kalbėkime apie tai, kas liečia mane. Esame vietoje, kur neturime teisės atsakyti ar reaguoti, ar ne? Niekada nebūna gerai, kai mes, treneriai, reaguojame, tiesa?

Mes esame scenoje prieš visus ir turime elgtis tinkamai. Bet jeigu pasigirsta komentarų apie rasizmą ar įžeidimų, galime ir supykti, ir atsikirsti iš tos vietos, kurioje esame, kai mus įžeidinėja visų rungtynių metu. Kai jie įmušė trečią įvartį, jis atsisuko ir mane įžeidė, o kai aš atsisukau.. Aš tiesiog esu žmogus.

Nesileisiu į tai, kokio pobūdžio buvo tie įžeidimai. Nenoriu to plėtoti, nenoriu tos diskusijos. Turiu išlikti savo vietoje. Žinau, kas vyko už trenerio suolo. Negaliu išspręsti visuomenės problemų vienoje spaudos konferencijoje. Turiu su tuo gyventi, nes tai egzistuoja visur ir visada.“

Rungtynių pabaigoje „Anfield“ stadione kilo aistros, kai „Atletico“ išlygino rezultatą atsilikdami 0:2, bet praleido įvartį antrąją pridėto laiko minutę ir pralaimėjo.

„Liverpool“ treneris Arne Slotas sakė, kad apie incidentą nieko nežinojo.

