 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Pokyčiai įsigyjant pirmąjį būstą ir kaip nepakliūti į sukčių pinkles?

2025-11-06 16:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 16:03

Lietuvos bankas siūlo mažinti pradinį įnašą pirmam būstui nuo 15 iki 10 proc., kad jaunos šeimos ir pirmą būstą perkantys žmonės galėtų lengviau įsilieti į nekilnojamojo turto rinką. Ekspertai sako – tai reikšmingas pokytis, galintis paskatinti būsto įperkamumą. Tačiau ir įspėja – rinkai suaktyvėjus, gali kilti kainos, o pirkėjams – didėti rizika pakliūti į sukčių pinkles. Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau atvejų, kai siūlomi pernelyg gerų salygų būsto sandoriai arba melagingai prisistato bankų atstovais.

Lietuvos bankas siūlo mažinti pradinį įnašą pirmam būstui nuo 15 iki 10 proc., kad jaunos šeimos ir pirmą būstą perkantys žmonės galėtų lengviau įsilieti į nekilnojamojo turto rinką. Ekspertai sako – tai reikšmingas pokytis, galintis paskatinti būsto įperkamumą. Tačiau ir įspėja – rinkai suaktyvėjus, gali kilti kainos, o pirkėjams – didėti rizika pakliūti į sukčių pinkles. Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau atvejų, kai siūlomi pernelyg gerų salygų būsto sandoriai arba melagingai prisistato bankų atstovais.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar mažesnis pradinis įnašas iš tiesų padės lengviau įsigyti pirmąjį būstą? Kokios rizikos laukia pirkėjų, ir kaip atskirti patikimą pasiūlymą nuo apgaulės? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis ir „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir ekonomistų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“– kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų