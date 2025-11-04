Šis žingsnis garantuoja būsto ilgaamžiškumą: nesakykite, kad neįspėjo

Apie visa tai – naujausiame TV6 laidos „Statybų gidas“ tinklalaidės epizode.
Remontuoti ar griauti?
Yra žmonių susiduriančių su situacija, kuomet jiems reikia apsispręsti, ką daryti su senos statybos namu – ar jį griauti, ar remontuoti? Tam dažniausiai yra pasitelkiama techninė pastatų ekspertizė. Tiesa, ji ne visada būtina.
Anot bendrovės „Kimen“ direktoriaus Manto Andriuškevičiaus, pastatų trūkumai ir defektai gali būti nustatomi nebūtinai atliekant ekspertizę.
„Kai kada trūkumai fiksuojami ir atliekant pastato apžiūrą ar techninės būklės vertinimą. Ekspertizė nuo techninės būklės vertinimo skiriasi būtent tuo, kad ji atsako į klausimą apie trūkumų atsiradimo priežastį. Ir dažnai būna atsakoma į klausimą, ką reikėtų padaryti arba kas yra ne taip, kad tas trūkumas būtų pašalintas.
Mes ir apžiūros metu galime pamatyti, jog drėgsta siena, leidžia stogas, tačiau ekspertizės metu mes galime nustatyti, kas nutiko, kad, pavyzdžiui, namo sienos pradėjo trūkinėti. Ar pamatas silpnas, ar gruntas neįvertintas ir todėl vienas namo kampas „sėda“, – patirtimi dalijasi patyręs ekspertas.
Bendrovės „Kimen“ ekspertė Ana Kovaliova sako, kad statinio ekspertizės atlikimą galima būtų lyginti su sveikatos arba automobilio būklės patikra.
„Kada einame pas gydytoją ar važiuojame į servisą? Kai kas nors atsitinka. Taip ir su ekspertize: kol viskas gerai, nekyla mintis dėl kažkokios ekspertizės atlikimo. Apsilankymo pas gydytoją ir servise dažnumas priklauso nuo mūsų sveikatos ir automobilio būklės. Taip ir su ekspertize.
Jei paklaustumėte, ar reikalinga periodinė pastatų ekspertizė, atsakyti galima labai paprastai – nereikalinga. Teisės aktais yra numatyta statinių techninė priežiūra, kurią galima prilyginti jau minėtam techninės būklės įvertinimui. Jeigu apžiūros yra reguliarios, jeigu jų metu pastebimos problemos yra sprendžiamos, ekspertizių gali ir neprireikti“, – sako ekspertė.
Ekspertizių prireikia teismuose
Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo ne vienas atvejis, kai statinys po, pavyzdžiui, sukeltų sprogimų, buvo pripažįstamas nesaugiu. Turbūt daugelis prisimena atvejį, kai po sprogimo Vilniaus Viršuliškių mikrorajone daugiabučiame name įkrito vieno iš aukštų perdanga, išlinko siena, o išdužę langai jau buvo smulkmena visoje istorijoje.
Ekspertė A. Kovaliova primena, kad sprendimai dėl tokio ar panašaus pastato tolesnio likimo priimami įvertinus atliktus tyrimus, kurie leidžia nustatyti galimybes atkurti statinio konstrukcijų tvirtumą ir saugumą.
„Tyrėjas atlieka būtinus bandymus, pateikia jų rezultatus ekspertui, o jau tada ekspertas priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Būtent eksperto išvados ir lemia, kokie darbai gali ir turi būti atliekami“, – sako A. Kovaliova.
Beje, individualių namų, vienbučių ar dvibučių prievolės atlikti reguliarias statinio techninės būklės priežiūros procedūras teisės aktai nereglamentuoja – savininkai yra patys atsakingi už jų būklę ir priežiūrą.
Ekspertai savo išvadas pateikia ir teismuose, kai defektai nustatomi dvišaliuose ginčuose. Pasak M. Andriuškevičiaus, kartais užsakovai kreipiasi į ekspertus, prašydami ekspertizės, nes su rangovais nepavyksta susitarti dėl broko pašalinimo ar nuostolių atlyginimo.
„Tačiau tikrai yra pavyzdžių, kai ir ieškovas, ir atsakovas samdo ekspertus ir jų ekspertizių išvados skiriasi. Todėl teismas gali užsakyti ekspertizę, kurią gali atlikti teismų paskelbti techniniai ekspertai – tokios ekspertizės išvada laikoma nešališka. Gali būti, kad viename teisminiame ginče ekspertizių gali būti keletas“, – teigia pašnekovas.
Jeigu kažkam atrodo, kad statinio techninės būklės apžiūra ir įvertinimas yra absoliutus formalumas, tikrai klystate. Bet kuris pastatas jaučia aplinkos poveikį, todėl konstrukcijos sensta. Tinkama ir kokybiška statinio statybos techninė priežiūra – tai vienas iš paprastų namo ilgaamžiškumo garantų.
Kokybiška eksploatuojamo statinio techninė priežiūra, savalaikis atsiradusių defektų ir jų priežasčių šalinimas – visa tai užtikrintų ilgą bet kurio namo eksploatavimo ciklą.
Plačiau apie keliamus standartus, problemas, priežastis ir pasekmes, ekspertizes ir galimybę jas užginčyti teisme sužinosite laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje, esančioje straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pasisveikinimas.
00:51 Kas yra pastato ekspertizė?
02:22 Kokie trūkumai dažniausiai yra nustatomi ekspertizės metu?
04:30 Kokia yra teisinga pastato priežiūra?
07:03 Kaip vyksta techninės būklės vertinimas?
09:10 Ekspertizės ir teisminiai procesai.
12:55 Pastato techninės būklės prevencija.
15:02 Nacionalinis techninins vertinimas, priežiūra ir pasekmės.
20:35 Statybos darbams visada yra taikoma garantija – tik ne visi tai žino.
24:55 Architektų ir projektuotojų atsakomybė.
29:10 Kokios yra ateities tendencijos ir technologijos?
34:10 Atsisveikinimas.
