Mėgstate namuose vaikščioti basi? Štai ką privalote padaryti

Šį kartą TV6 laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje pašnekovai apsistojo ties dviem bene populiariausiais pastarųjų metų pasirinkimais – vinilo danga ir natūralaus medžio grindimis. Kas geriau?
Įvertinkite savo lūkesčius
Įmonės „Geros grindys“ atstovė Aušrinė Valauskaitė sako, kad klientai dažniausiai apsisprendžia dėl vienos ar kitos grindų dangos įsigijimo, vertindami savo lūkesčius per patirtį.
„Jeigu žmonės daug metų gyveno ten, kur buvo parketo grindys, jie turbūt ir toliau rinksis medienos gaminius. Tačiau jeigu patirtis yra susijusi, pavyzdžiui, su laminatu, tai tada ir vinilas atrodo tikrai vertas dėmesio pasirinkimas.
Iš esmės reikėtų įsidėmėti, kad dabartinis vinilas tikrai neturėtų būti lyginamas su prieš ne vien dešimtmetį naudotu linoleumu. Taip, vinilas yra iš naftos gaminamas produktas, polivinilchloridas, tačiau šiais laikais jo sudėtyje yra ir natūralių medžiagų.
Gamintojai dabar į gaminio sudėtį įtraukia ir kalkakmenio, ir medžio kompozito. Vadinti gryna „chemija“ vinilo tikrai negalima, juo labiau, kad dažno gamintojo produkcija turi E1 žymėjimą – puikiai šildomoms grindims tinkanti danga tikrai nespinduliuoja į aplinką kenksmingų elementų“, – sako pašnekovė.
Architektas Vladislav Gžybovski sako, kad klientas visada renkasi tai, kas jam patinka.
„Jeigu norime natūralumo, jeigu name yra mediniai langai, tai ir grindys dažnu atveju bus medinės. Vaikščiodamas medinėmis grindimis jausi natūralumą – tai yra žmogaus noras gyventi tokioje erdvėje. Bet jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, viešą objektą, tada medžio grindys ne visada bus optimalus sprendimas“, – darbo specifika dalijasi architektas.
Beje, šiais laikais jau galima įsigyti vadinamųjų „biogrindų“: jos gaminamos iš perdirbtų medžiagų ir gali būti panaudojamos dar ne vieną kartą. Todėl tokie gaminiai gali būti vadinami ekologiškais, nors savo savybėmis tikrai niekuo nenusileidžia net ir kiečiausioms dangoms.
Klasių žymėjimas – ne atsitiktinė informacija
Kalbant apie vinilo raštų, spalvų ir atspalvių pasirinkimo galimybes, tai jos yra beveik neribotos. Tačiau jeigu prioritetu yra ne estetika, o funkcija, būtina atkreipti dėmesį į grindų dangų žymėjimą.
Jeigu galvojate, kad vinilas yra „neužmušamas“ – klystate. A. Valauskaitė sako, kad „sunešioti“ galima bet kurią grindų dangą. Daug kas priklauso nuo gaminio ir nuo priežiūros.
Pavyzdžiui, Hagos oro uoste yra natūralaus raudonmedžio grindys – ir ši danga puikiai atrodo. Pavyzdžių galima rasti ir Lietuvoje – mūsų šalyje ne viena drabužių parduotuvė klientus pasitinka medinėmis grindimis, ir taip jau ne vieną dešimtmetį.
Bet lygiai taip pat galima jau po pusmečio ar metų rasti įspaudų ar ratukų pėdsakų ant naujausių grindų. Todėl abu pašnekovai siūlo įsiminti vieną auksinę taisyklę – ant baldų kojelių būtina tvirtinti specialius padukus, kurie padėtų apsaugoti grindų dangą. O jeigu prie darbo stalo turite kėdę su ratukais, jie tikrai paliks savo pėdsaką. Ir visai nesvarbu, kokios atsparumo klasės gaminį pasirinksite.
Tiesa, į atsparumo klases dėmesį būtina atkreipti – galbūt renkatės jums patinkančio dizaino, tačiau minkštesnę dangą, kuri ratukų, kojų ar augintinių nagų poveikiui bus mažiau atspari.
Vinilo Lietuvos rinkoje yra įvairaus – tikrai ne visos dangos bus „amžinos“. Tiesa, kai kuriais atvejais vinilo dangos apgadintą elementą pakeisti bus lengviau. Bet ir parketą galima lengvai remontuoti, įdedant naują lentelę vietoj apgadintos.
Kuri grindų danga šiltesnė – parketas ar vinilas?
Parketo lentų storis dažnai būna maždaug 14-16 milimetrų, o vinilo pasirinkimo rūšių daugiau – plono klijuojamo vinilo storis vos 2-3 milimetrai, tačiau galima rinktis dangas, kurios jau yra iš karto su integruotu paklotu, o jų storis gerokai didesnis.
Vinilo privalumas – geras šilumos laidumas, todėl ant šildomų grindų įrengta danga labai greitai sušyla. Bet jei grindys nebus šildomos, vaikščioti tokia danga bus ne taip malonu kaip medžiu, kuris pats savaime yra šiltesnis.
Todėl atsakyti į klausimą, kuri danga yra šiltesnė, yra sudėtinga – reikia vertinti metų laiką ir pačią dangą.
Be to, jeigu pasirinksite vadinamuoju „click“ būdu suneriamas vinilo lenteles, patys nesudėtingai galėsite įsirengti grindis. Tačiau jei norite ilgaamžio ir tylesnio rezultato, pašnekovai rekomenduoja klijuoti grindų dangas. Tiesa, prieš tai nepamirškite įvertinti, ar grindys yra pakankamai lygios. Nes ypač plonai vinilo dangai reikia labai lygaus pagrindo.
O kiek gali kainuoti vienas kvadratinis kokybiškos dangos metras ir kas dažniausiai lemia galutinius pasirinkimo sprendimus, išsamiau sužinosite laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pasisveikinimas
00:55 Vinilas ar parketas. Ar tai dažnas klausimas iš klientų?
02:55 Iš ko yra pagamintas vinilas? Ar jis yra patikimas?
05:10 Vinilo ir parketo atsparumas ir naudojimas.
06:55 Kurios grindys yra šiltesnės ir malonesnės?
09:20 Kaip turi būti teisingai paruoštos grindys prieš dangos dėjimą?
11:45 Kainų skirtumai. Kiek kainuoja vinilas ir parketas?
14:30 Grindų priežiūra. Ar tikrai vinilo nereikia prižiūrėti?
19:20 Dizainas, stilius ir pasirinkimo galimybės.
23:30 Komfortas, akustika ir tylus naudojimas.
26:20 Mados ir tendencijos. Kas bus madinga ateityje?
28:15 Atsisveikinimas.
