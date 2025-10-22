100 tūkst. per metus uždirbusi 23-ejų statybininkė metė šį darbą: priežastis pribloškė ne vieną

Moteris, kuri statybų versle uždirbo stulbinamą pinigų sumą, atskleidė, kodėl paliko šį darbą – priežastis nustebino ne vieną, rašo mirror.co.uk.
T. Lynn buvo patenkinta savo darbu statybose ir visada žinojo, kad nori dirbti panašų darbą. Tačiau meilės „kurti daiktus“ nepakako, kad galėtų toliau siekti savo svajonių.
Tavia pasakojo, kad sulaukė žiaurių reakcijų iš žmonių, jiems sužinojus, kokį darbą dirba, tačiau tai nebuvo taip rimta, kad priverstų ją pasiduoti. Vis dėlto nesuskaičiuojami panašūs atvejai statybų aikštelėje ėmė versti jaustis nejaukiai.
Ji sakė, kad pasitraukti iš šios veiklos 23-ejų jai buvo vienintelis pasirinkimas. Statybininkė, tapusi modeliu ir verslininke, paaiškino, kas lėmė jos sprendimą keisti veiklos sritį.
Darbą statybose metė neapsikentusi kitų reakcijų ir elgesio
Būdama vos 19-kos ji pirmuosius įgūdžius įgijo žiūrėdama „YouTube“ vaizdo įrašus ir per pirmuosius metus užsidirbo 87 tūkst. svarų (virš 100 tūkst. eurų).
Ji sakė: „Pasirinkau statybas, nes man patiko kurti dalykus. Tai man suteikė ramybę – iškart galėjau matyti savo pažangą ir rezultatą po kiekvienos sunkios darbo dienos.“
Tačiau pradinė šeimos reakcija į jos sprendimą rinktis statybas buvo pašaipi. Kai Tavia pasakė vienam šeimos nariui, kad nori būti statybininke, ji prisimena, kaip šis „nusijuokė jai į veidą“.
Ji sakė: „Darėme viską – nuo profesionalaus dažymo ir spintelių atnaujinimo iki grindjuosčių ir grindų klojimo. Man tai patiko.“
Tačiau toje srityje dirbę žmonės negalėdavo ramiai praeiti pro Tavią, o ji sako, kad vyriškos lyties kolegos darbe visada su ja kalbėdavo nepadoriai.
„Prisimenu, vienas vyras man tiesiai šviesiai pasakė: „Tau moka pinigus tik tam, kad gražiai atrodytum. Tu čia tik kaip saldainis akims.“ Tai privertė mane pasijusti tuščia vieta, žmogumi, kurio niekas nevertina rimtai“, – pasakojo ji news.com.au.
Tavia taip pat mano, kad jos bendradarbiai kūrė pokalbių grupes, kur aptarinėdavo jos išvaizdą jai nežinant. Ji galiausiai nebeturėjo kito kelio ir paliko šią industriją, tačiau sėkmę rado kitur – tapo modeliu ir turinio kūrėja.
