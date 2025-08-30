Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Sparčiai populiarėjantis greitųjų statybų būdas: „Ateity matysim vien tik tai“

2025-08-30 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Sparčiai judančiame pasaulyje vis dažniau ir ryškiau vadovaujamasi fraze „laikas – pinigai“. Tad nenuostabu, jog tai galime matyti ir statybų sferoje. Būtent ši greitų statybų mada analizuojama TV6 laidoje „Statybų gidas“.

5

„Capital Architects“ direktorius Vladislavas Gžybovskis pastebi, kad vis daugiau procesų namų statyboje yra perkeliama į gamyklas.

„Matom modulinius namus, skydinius karkasinius namus. Ar šį statyba yra ilgaamžė? Tai vienareikšmiškai yra ilgaamžė, jeigu viskas yra daroma pagal technologinius procesus ir laikantis statybų reglamentų“, – teigė jis.

Yra pastebima, jog šiais laikais daugiau kliaujamasi architektų ir konstruktorių nuomone, o ne statybininkų. Kadangi kiekvienais metais greita statyba tampa vis pažangesnė, V. Gžybovskis tiki, kad „ateity matysim vien tik tai tokią statybą, atsisakant tradicinės“. 

Senųjų ir naujųjų statybų dermė 

Tiesa, galima rasti sąsajų tarp senųjų medinių namų ir šių laikų gyvenamųjų namų. Nors dažnas naujas savininkas renkasi mūrinius namus, mediena kaip statybinė medžiaga nėra apleista.

Greitos statybos Lietuvoje pradėjo populiarėti, kai Šiaurės Europos šalyse dirbantys lietuviai parsivežė šias žinias į gimtinę. Jie išmoko ne tik greitai, bet ir kokybiškai pastatyti naujus namus.

Tačiau visgi kyla klausimas, ar naujieji moduliniai namai yra apsaugoti nuo nenorimų mažųjų gyventojų, tokių kaip skruzdės, graužikai ar pelėsis. 

„Teoriškai tokie veiksniai yra bet kurioj statyboje. <...> Viskas labai priklauso nuo to, kaip pastatas yra pagamintas, su kuo yra dirbama ir kaip tie visi mazgai yra išspręsti“, – komentavo ekspertas. 

Jis priminė, kad statyba prasideda nuo projektavimo, todėl visa tolimesnė eiga nuo to ir priklauso. Pats architektas nepabijotų pasirinkti ir alternatyvas, ne ven tik „klasikinę“ statybą, nes jau pastebima, jog statybos technologija užsakovams nebėra pirmoje vietoje. Jaunimas vis dažniau kaip pagrindinę sąlygą akcentuoja darbų greitį.

Daugiau apie greitąją statybą žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA: 

Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV6 televiziją!

