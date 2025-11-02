Ekspertas paaiškino, kaip nepajausti žiemą išaugusių šildymo kainų: sutaupyti padės 1 dalykas

Ką reikėtų žinoti įsirengiant būstą, kad šildymo sezonas nebūtų finansiškai skausmingas ir būtų galima sutaupyti – apie tai išgirsite tinklalaidėje „Statybų gidas“.
Laidos vedėjas Linas Gružinskas tinklalaidėje kalbino „Eko2šiluma“ vadovą Rolandą Grikšą ir žurnalistą, TV laidų ir renginių vedėją Saulenį Pociūną. Pastarasis atviras – įsirengiant būstą kyla įvairiausių klausimų, norisi viską atlikti tinkamai ir pagal savo poreikius.
Verta žinoti įsirengiant būstą
S. Pociūnui pasiteiravus apie kaštus vasarą ir žiemą, ekspertas R. Grikšas išsamiai atsako ir pateikia naudingų patarimų.
„Vasarą kaštai yra maži, ypač įvertinus tai, kad gaunama saulės energija. Tuomet išlaidos tampa minimalios, nes reikiama energija pagaminama pačių. Tokiu būdu nebejausite pikų – žiemą nereikės mokėti daugiau, nes vasarą būsite pasigaminę ir sukaupę energijos“, – pasakoja R. Grikšas.
Ekspertas pateikia pavyzdžių apie saulės baterijas, kurios gali padėti taupyti.
„Gali kilti klausimų dėl saulės baterijų – žiemą, deja, jų pakrauti dažnai nebebus iš ko. Tačiau būtent tada, kai atsiranda pikinės kainos, galima šiluma iš tinklo nesinaudoti, o vasarą pasikrauti baterijas. Tokiu atveju saulės baterijos padeda subalansuoti kaštus“, – sako R. Grikšas.
Saulės baterijų nauda
„Eko2šiluma“ vadovas paaiškina, kodėl saulės baterijos yra naudinga investicija tiems, kurie nori sutaupyti, ir kas laukia, jei jų nėra.
„Jei saulės baterijų neturite, žiemą šildymas kainuos daugiau, nes reikės ruošti karštą vandenį ir šildyti patalpas. O vasarą išlaidos padidės dėl vėsinimo poreikio“, – teigia R. Grikšas.
Tinklalaidės svečiui S. Pociūnui pasiteiravus apie vidutinę kilovatvalandės kainą standartiniame 100–120 kv. m name, ekspertas pateikia preliminarius skaičiavimus.
„Kiekviena kilovatvalandė kainuoja. Jeigu ji kainuoja 20 ct, o šilumos siurblio koeficientas yra 3,5–4, tuomet 20 ct daliname iš 4 ir viena kilovatvalandė kainuoja 5 ct. Tačiau jeigu kilovatvalandę pagaminate patys ir ji kainuoja 6–7 ct, padalinus iš to paties koeficiento, kaštai sumažėja iki 2 ct“, – aiškina ekspertas.
Kalbėdamas apie energijos sunaudojimą, R. Grikšas įvardija, kokia suma galėtų susidaryti už elektrą.
„Viskas priklauso ir nuo sunaudojamo karšto vandens kiekio, tačiau A++ klasės namui išlaidos neturėtų viršyti 100 eurų. Šiandien brangiausia yra ne šildymas, o karšto vandens paruošimas“, – tvirtina R. Grikšas.
Tad kaip nepajausti žiemą išaugusių šildymo kainų ir kiek turėtų kainuoti elektra, apie visa tai plačiau sužinosite laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje, esančioje straipsnio pradžioje.
