Turite nuotekų valymo įrenginius? Nepamirškite to padaryti – kitaip pyksitės ne tik su kaimynais

Šiuolaikiški nuotekų valymo įrenginiai tikrai kokybiškai išvalo nuotekas, o kai kurių gamintojų įranga savo efektyvumu lenkia mūsų šalyje galiojančius standartus.
Daugiau apie nuotekas – naujausiame tinklalaidės „Statybų gidas“ epizode.
Kaip veikia biologiniai nuotekų valymo įrenginiai?
UAB „Biotechnologijos grupė“, rinkai siūlančius „BioTornado“ valymo įrenginius, direktorius Julius Mažeika pirmiausia siūlo įvertinti įrenginio efektyvumą.
„Yra taisyklės, yra reglamentai, yra skaičiai, kuriuos kai kurie gamintojai pateikia taip, kaip jiems patogiau. Būtinai pasidomėkite ne procentais, o realiais miligramais – kai kurie gamintojai vartotojui, kuris ne visada būna susipažinęs su nuotekų valymo įrenginių specifika, pateikia ne iki galo tikslią informaciją. Ir tada, kai bene pagrindiniu pasirinkimo kriterijumi tampa kaina, gali kilti problemų – aplink esantis kvapas tikrai išduos, kad vadinamojoje požemio karalystėje ne viskas yra tvarkoje“, – sako pašnekovas.
Biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo principas jau ne vienerius metus yra bemaž standartinis: nuotekas filtruoja ir valo mikroorganizmai, jos valomos keliuose skyriuose ir išvalytos nuotekos, kurios dar vadinamos techniniu vandeniu, išleidžiamos į infiltracinius šulinius ar pro šalį tekančius vandens telkinius, į kuriuos išvalytos nuotekos gali saugiai patekti. Tačiau būtina įsiminti, kad į aplinką patenkančios nuotekos privalo būti išvalytos iki tokio lygio, kokį numato galiojantys teisės aktai.
Ne vienerius metus šioje srityje dirbantis specialistas paneigia mitus, kurie gimė tais laikais, kai rinkoje pasirodė pirmieji biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Pavyzdžiui, kad namuose, kuriuose nuotekas valo biologiniai valymo įrenginiai, negalima naudoti vonios. Iš vonios po prausimosi išbėgantis vandens kiekis šiuolaikiškiems nuotekų valymo įrenginiams tikrai nėra neįveikiamas iššūkis. Bet vėlgi – kai kurių gamintojų įranga su didesniais momentiniais į nuotekas patenkančiais vandens kiekiais nesusitvarko.
Todėl ypač svarbu įvertinti savo poreikius ne tik šiandien, bet ir žvelgti į ateitį – rinkitės tokį nuotekų valymo įrenginį, kuris susitvarkytų su, pavyzdžiui, gausėjančios šeimos poreikiais. Nes nuotekų valymo įrenginys paprastai tarnauja ne vieną dešimtmetį. Ir, beje, didesnis nuotekų valymo įrenginys su kasdieniu darbu susitvarko lengviau, nei tas, kurio pajėgumas išnaudojamas maksimaliai.
Šiemet įsigaliojo pokyčiai
UAB „Biotechnologijos grupė“ projektų vadovas Kęstutis Dakinevičius siūlo nepamiršti, kad biologiniams valymo įrenginiais minimali priežiūra yra reikalinga:
„Perteklinio dumblo nusiurbimas, priklausomai nuo įrenginio ir kasdienio naudojimo ypatumų, turėtų būti atliekamas vieną arba du kartus per metus. Tačiau kai kurie klientai nusprendžia pataupyti, rečiau kreipiasi į šią paslaugą teikiančius specialistus – tokiais atvejais įrenginiuose prisikaupia didelis kiekis veikliojo dumblo, kuriame yra mikroorganizmai. Tokiu atveju orapūtės tiekiamo oro nepakanka, mikroorganizmams trūksta deguonies ir iš įrenginio gali pradėti sklisti nemalonūs kvapai. Nemalonus kvapas namuose ar kieme dažniausiai ir signalizuoja, kad biologinis nuotekų valymo įrenginys veikia netinkamai“, – vieną dažniausių klaidų mini K. Dakinevičius.
Tačiau nemalonus kvapas gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių. Kai kurių gamintojų įranga, deja, nesusitvarko su savo funkcijomis, nėra atspari grunto poveikiui – įtrūkę ar įskilę rezervuarai irgi gali skleisti nemalonų kvapą. Galima tik įsivaizduoti, kiek rūpesčių atsiranda, jeigu sutvarkytame kieme reikėtų iškasti netinkamą naudoti biologinių nuotekų valymo įrenginį ir jį pakeisti nauju. Trinkelės, veja, augalai – visa tai reikės įrengti ar sodinti iš naujo, jeigu savo laiku priimsite netinkamą sprendimą.
Todėl nenorėdami nemalonių problemų nuo nuotekų valymo „karalystės“ įrangą rinkitės ypač atsakingai. Nepamirškite, kad nuo šių metų kiekvienas namų ūkis, turintis biologinius nuotekų valymo įrenginius, privalo atitinkamoms institucijoms pateikti atitinkamus dokumentus apie išvalomas nuotekas. O sklandžiai veikiantis įrenginys savo misiją tikrai be priekaištų gali atlikti 20, 30 ar dar daugiau metų.
Kaip pasirinkti, kaip įrengti, kaip aptarnauti nuotekų valymo įrenginius, sužinosite tinklalaidėje „Statybų gidas“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
