  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos bankas baudžia „Payserą“: už kiekvieną dieną įmonė mokės tūkstančius eurų

2025-11-06 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 11:55

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“ skyrė mažiausiai 25 tūkst. eurų baudų už tai, kad ji nevykdo nurodymų teikti finansines ataskaitas.

Lietuvos bankas (LB) elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“ skyrė mažiausiai 25 tūkst. eurų baudų už tai, kad ji nevykdo nurodymų teikti finansines ataskaitas.

0

Anot LB, ataskaitas pateikti „Paysera LT“ vėluoja jau septynis mėnesius, todėl jai skirta 20 tūkst. eurų bauda, o už kiekvieną dieną, kol jos bus pateiktos, skirta dar 1 tūkst. eurų bauda – ji gali didėti iki 2 tūkst. eurų, jeigu ataskaitų įmonė nepateiks iki 2026 metų sausio 6 dienos, ir iki 3 tūkst. eurų, nepateikus iki kitų metų kovo 6 dienos, pranešė LB.

Centinis bankas BNS patikslino, kad 1 tūkst. eurų už dieną bauda skaičiuojama nuo ketvirtadienio.  

Be to, už tai, kad įstaiga laiku nepateikė priemonių plano, LB skyrė jai dar 5 tūkst. eurų baudą. Taip pat „Paysera LT“ įpareigota per 10 dienų pateikti išsamų planą su priemonėmis, kurias įstaiga jau yra jau pritaikiusi ir kokias numato pritaikyti, kad ateityje ataskaitos būtų pateikiamos laiku.

Be to, „Paysera LT“ įpareigota du kartus per mėnesį – iki kiekvieno mėnesio 10 ir 25 dienos – teikti išsamią informaciją apie plano įgyvendinimą.

LB rugsėjo pradžioje jau buvo skyręs baudą ir įpareigojęs įmonę pateikti ataskaitas bei priemonių planą, kurį įgyvendinus būtų užtikrinama, kad pažeidimai nesikartotų ateityje. Tačiau įmonė ketvirtines ataskaitas ir planą pateikti vėlavo, o metinių ataskaitų nėra pateikusi iki šiol.

