Lietuvos bankas baudžia „Payserą“: už kiekvieną dieną įmonė mokės tūkstančius eurų

Anot LB, ataskaitas pateikti „Paysera LT“ vėluoja jau septynis mėnesius, todėl jai skirta 20 tūkst. eurų bauda, o už kiekvieną dieną, kol jos bus pateiktos, skirta dar 1 tūkst. eurų bauda – ji gali didėti iki 2 tūkst. eurų, jeigu ataskaitų įmonė nepateiks iki 2026 metų sausio 6 dienos, ir iki 3 tūkst. eurų, nepateikus iki kitų metų kovo 6 dienos, pranešė LB.
Centinis bankas BNS patikslino, kad 1 tūkst. eurų už dieną bauda skaičiuojama nuo ketvirtadienio.
Be to, už tai, kad įstaiga laiku nepateikė priemonių plano, LB skyrė jai dar 5 tūkst. eurų baudą. Taip pat „Paysera LT“ įpareigota per 10 dienų pateikti išsamų planą su priemonėmis, kurias įstaiga jau yra jau pritaikiusi ir kokias numato pritaikyti, kad ateityje ataskaitos būtų pateikiamos laiku.
Be to, „Paysera LT“ įpareigota du kartus per mėnesį – iki kiekvieno mėnesio 10 ir 25 dienos – teikti išsamią informaciją apie plano įgyvendinimą.
LB rugsėjo pradžioje jau buvo skyręs baudą ir įpareigojęs įmonę pateikti ataskaitas bei priemonių planą, kurį įgyvendinus būtų užtikrinama, kad pažeidimai nesikartotų ateityje. Tačiau įmonė ketvirtines ataskaitas ir planą pateikti vėlavo, o metinių ataskaitų nėra pateikusi iki šiol.