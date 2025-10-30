Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Apollo“ kino teatrus valdančiai įmonei – 7,1 mln. eurų bauda

2025-10-30 11:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 11:49

Konkurencijos taryba skyrė 7,5 mln. eurų baudą kino teatrų „Apollo“ tinklą valdančiai estų įmonei „MM Grupp“. Pastaroji, tarybos teigimu, pažeidė Konkurencijos įstatymą, be leidimo iš „Odeon Cinemas Group“ perimdama bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ ir kino teatrų tinklo „Forum Cinemas“ kontrolę.

Kino teatras BNS Foto

Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba nustatė, kad „MM Grupp“, neturėdama leidimo, 2021 metų balandį įgijo bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2021 m. pabaigoje „MM Grupp“ netiesiogiai, per bendrovę „Apollo Kinas“, perėmė Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusį kino teatrą, o kitą dalį „Forum Cinemas Lithuania“ verslo ir turto, įskaitant Kauno „Akropolyje“ veikiantį kino teatrą, nusprendė ilgam laikotarpiui išnuomoti kitai įmonei. Vis dėlto pastaroji tapo tik laikina turto operatore, nes po metų kino teatro Kaune kontrolę susigrąžino „MM Grupp“ ir siekė jį integruoti į savo valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą.

Įvertinus visas aplinkybes, „MM Grupp“ skirta 7 507 930 eurų bauda, įmonė taip pat įpareigota per artimiausius 6 mėnesius nutraukti pažeidimą, susijusį su dviem minėtais kino teatrais Vilniuje ir Kaune. 

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.

indeliai.lt

