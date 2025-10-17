„Warriors“ puolėjas J.Kuminga sulaukė baudos už konfliktą su teisėju rungtynėse prieš „Trail Blazers“

San Fransisko „Golden State Warriors“ puolėjas Jonathanas Kuminga pratrūko rungtynėse prieš Portlando „Trail Blazers“, kai po neskirtos pražangos užkabino teisėją ir buvo išvarytas į rūbinę.
Jonathan Kuminga told me the aspect of the no-call that set him off (and led to his first career ejection) was the trip/clip of his right ankle from behind. Same ankle he badly injured last season. Gave him a concerning flashback. Was hurting a bit postgame but said he's fine. pic.twitter.com/uLqjqGRlI3— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 15, 2025
Amerikietis vėliau paaiškino savo emocijas – Deni Avdija užmynė jam ant dešiniosios kulnies, o būtent šios čiurnos trauma atėmė iš jo pusę praėjusio sezono.
Pasiaiškinimas nepadėjo – NBA skyrė J.Kumingai 35 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių baudą už nederamą kontaktą su arbitru.
Tuo tarpu „Warriors“ strategas Steve’as Kerras džiaugėsi sulaukęs emocijų iš įprastai santūraus auklėtinio. J.Kuminga per keturis karjeros sezonus dar nebuvo išvarytas iš aikštės, o praėjusį sezoną negavo nė vienos techninės pražangos.
Dėl dvejų metų kontrakto su „Warriors“ tarpsezoniu sutaręs 23 metų 201 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną per 24 minutes rinko 15,3 taško (30 procentų tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
San Fransisko klubui prieš sezono startą liko paskutinis kontrolinis mačas, namie priimant Los Andželo „Clippers“.
