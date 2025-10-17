„Jazz“ pergalę prieš „Trail Blazers“ lėmė S.Michailiuko tritaškis ir M.Bambos taiklūs baudų metimai

Vienais artėjančio sezono autsaiderių vadinami „Jazz“ namie 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) įveikė Portlando „Trail Blazers“.
Mačo pabaigoje svečiai pirmavo 129:127, Sviatoslavas Michailiukas prašovė iš toli, tačiau atkovojus kamuolį puolime ukrainietis metė vėl ir šį kartą pataikė – 130:129. Jutos klubui pavyko apsiginti, Mo Bamba sumetė baudų metimus, o pratęsimą išplėšti galėjęs Jerami Granto tritaškis skriejo pro šalį.
Solidų mačą sužaidęs S.Michailiukas per 26 minutes pelnė 15 taškų (0/3 dvitaškių, 5/10 tritaškių), atkovojo ir prarado po 2 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
15 taškų surinko ir tik du mačus pasirengime sužaidęs Lauri Markkanenas, arti trigubo dublio liko Walkeris Kessleris – 14 taškų, 10 atkovotų kamuolių bei 8 rezultatyvūs perdavimai.
Pasirengime nežibėjo abi komandos, per keturis mačus iškovojusios vos po vieną pergalę.
„Jazz“ sezoną pradės spalio 23-osios namų maču prieš Los Andželo „Clippers“, Portlando klubas tą pačią dieną priims svečius iš Minesotos.
„Trail Blazers“: Jerami Grantas 32 (6 atk. kam., 5/12 tritaškių, 3 blokai), Jrue Holiday’us 24 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 6/9 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 20 (2/9 tritaškių, 4 klaidos), Calebas Love’as 16 (3/9 tritaškių), Donovanas Clinganas 9 (10 atk. kam., 3 blokai), Deni Avdija 8.
„Jazz“: Keyonte George’as 20 (3/6 tritaškių), Sviatoslavas Michailiukas (5/10 tritaškių, 4 rez. perd.) ir Lauri Markkanenas (5 rez. perd.) po 15, Walkeris Kessleris 14 (10 atk. kam., 8 rez. perd.), Brice’as Sensabaugh (5 atk. kam., 4 klaidos) ir Jusufas Nurkičius po 12, Kyle’as Filipowskis ir Elijah Harklessas (7/8 baud. met.) po 9.
