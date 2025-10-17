Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Jazz“ pergalę prieš „Trail Blazers“ lėmė S.Michailiuko tritaškis ir M.Bambos taiklūs baudų metimai

2025-10-17 08:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 08:49

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pergalingai baigė Jutos „Jazz“.

S.Michailiukas pataikė vieną kertinių metimų (Scanpix nuotr.)

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pergalingai baigė Jutos „Jazz“.

REKLAMA
0

Vienais artėjančio sezono autsaiderių vadinami „Jazz“ namie 132:129 (34:32, 26:32, 43:35, 29:30) įveikė Portlando „Trail Blazers“.

Mačo pabaigoje svečiai pirmavo 129:127, Sviatoslavas Michailiukas prašovė iš toli, tačiau atkovojus kamuolį puolime ukrainietis metė vėl ir šį kartą pataikė – 130:129. Jutos klubui pavyko apsiginti, Mo Bamba sumetė baudų metimus, o pratęsimą išplėšti galėjęs Jerami Granto tritaškis skriejo pro šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Solidų mačą sužaidęs S.Michailiukas per 26 minutes pelnė 15 taškų (0/3 dvitaškių, 5/10 tritaškių), atkovojo ir prarado po 2 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA
REKLAMA

15 taškų surinko ir tik du mačus pasirengime sužaidęs Lauri Markkanenas, arti trigubo dublio liko Walkeris Kessleris – 14 taškų, 10 atkovotų kamuolių bei 8 rezultatyvūs perdavimai.

REKLAMA

Pasirengime nežibėjo abi komandos, per keturis mačus iškovojusios vos po vieną pergalę.

„Jazz“ sezoną pradės spalio 23-osios namų maču prieš Los Andželo „Clippers“, Portlando klubas tą pačią dieną priims svečius iš Minesotos.

„Trail Blazers“: Jerami Grantas 32 (6 atk. kam., 5/12 tritaškių, 3 blokai), Jrue Holiday’us 24 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 6/9 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 20 (2/9 tritaškių, 4 klaidos), Calebas Love’as 16 (3/9 tritaškių), Donovanas Clinganas 9 (10 atk. kam., 3 blokai), Deni Avdija 8.

REKLAMA
REKLAMA

„Jazz“: Keyonte George’as 20 (3/6 tritaškių), Sviatoslavas Michailiukas (5/10 tritaškių, 4 rez. perd.) ir Lauri Markkanenas (5 rez. perd.) po 15, Walkeris Kessleris 14 (10 atk. kam., 8 rez. perd.), Brice’as Sensabaugh (5 atk. kam., 4 klaidos) ir Jusufas Nurkičius po 12, Kyle’as Filipowskis ir Elijah Harklessas (7/8 baud. met.) po 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų