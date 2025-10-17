Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

NBA

NBA pasiruošimo rungtynėse K.Porzingio dvigubas dublis neišgelbėjo „Hawks“ nuo pralaimėjimo prieš „Rockets“

2025-10-17 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 08:28

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) kontrolinį mačą pralaimėjo europiečių vedami Atlantos „Hawks“.

K.Porzingis surinko dvigubą dublį (Scanpix nuotr.)

0

Džordžijos klubas namie 115:133 (27:31, 34:29, 26:35, 28:38) nusileido Hjustono „Rockets“.

Komandos lygiai varžėsi iki ilgosios pertraukos, bet antroji mačo pusė visiškai priklausė svečiams. „Raketos“ trečiąjį ir ketvirtąjį kėlinius laimėjo 73:54 bei triumfavo užtikrintai.

Hjustono klubo spurtas po ilgosios pertraukos gali nustebinti – lyderius sezonui jau taupiusi ekipa vertėsi vos aštuoniais žaidėjais.

Nugalėtojų gretose išsiskyrė po blankaus debiutinio sezono sužibėti pasirengęs Reedas Sheppardas – 29 minutės, 29 taškai (7/9 dvitaškių, 5/13 tritaškių), 6 atkovoti, 4 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 3 blokai.

„Rockets“ tritaškius vertė 40 procentų tikslumu (19/48), gerokai pranoko šeimininkus (10/36, 28 procentai) ir nekvaršino galvos dėl 43:53 pralaimėtos kovos dėl kamuolių bei retesnių taškų baudos aikštelėje (46:64).

Atlantos ekipai dvigubą dublį surinko Kristapas Porzingis – 28 minutės, 23 taškai (7/11 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 4 klaidos ir pražanga.

Rezultatyvesnis už latvį buvo tik kitas europietis – 24 taškus surinko prancūzas Zaccharie Risacheras.

„Hawks“ sezoną pradės spalio 23-osios namų maču prieš Toronto „Raptors“, „Rockets“ diena anksčiau startuos Oklahomoje.

„Hawks“: Zaccharie Risacheras 24 (8 atk. kam., 10/18 metimų), Kristapas Porzingis 23 (13 atk. kam.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 17 (1/7 tritaškių), Trae’us Youngas 12 (7 atk. kam., 10 rez. perd., 4/14 metimų), Luke’as Kennardas 8.

„Rockets“: Reedas Sheppardas 29 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam., 3 blokai, 5/13 tritaškių), Joshas Okogie 28 (10/12 baud. met., 3 blokai), Isaiah Crawfordas 20 (9 atk. kam., 4/7 tritaškių), Aaronas Holiday’us (5 atk. kam., 6 rez. perd., 0/4 tritaškių) ir Jeffas Greenas (8 atk. kam., 4/11 tritaškių) po 16, J.D.Davisonas 14 (6 rez. perd., 4 per. kam.), Kevonas Harrisas 10 (7 atk. kam.).

