Atsiimsite pinigus iš II pakopos? Siunčia svarbią žinią

Lietuvos banko (LB) vadovas ragina kaupiančius antrojoje pensijų pakopoje gyventojus neskubėti atsiimti lėšų, kai kitų metų sausį atsiras tokia galimybė.
Pasak LB valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, žmonės pirmiausia turėtų gerai apgalvoti, kam išleis pinigus, be to, jis pataria pasisaugoti sukčių.
„Tai yra lėšos, kurios buvo skirtos senatvės pensijai – taupymas, kaupimas. Suprantu, kad vieniems tų pinigėlių reikia galbūt ir tam tikrai buičiai pasigerinti, ir panašiai, bet (...) labai svarbu yra iš tikrųjų žinoti, ką nori padaryti su tais pinigais. Ne tiesiog atsiimti, bet turėti sau atsakymą“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Šimkus.
„Yra du metai. Tikrai neverta spręsti pirmą mėnesį, antrą mėnesį, galbūt net pirmą pusmetį ar pirmais metais. Langas yra du metai. (...) Neskubėkite, apsispręskite, žinokite, ką norite su savo pinigais daryti. Ir būkite budrūs“, – pridūrė jis.
Nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikui sustabdyti įmokas.
„Labai norėtųsi, kad tai nebūtų pravalgoma, kad tai būtų taupymas, kaupimas ir galbūt vėlgi kita forma, bet tai pačiai senatvei, nes toks tikslas ir buvo viso šito“, – pabrėžė LB vadovas.
Jis taip pat teigė, jog leidus atsiimti lėšas dar labiau turėtų suaktyvėti sukčiai, raginsiantys pinigus investuoti su didelėmis grąžomis: „Jeigu kas nors lengva ranka žada dviženkles, nekalbu apie triženkles palūkanų normas, nuostabias, niekam neregėtas investicines galimybes, prekybą valiutų rinkoje ir neįtikėtinus uždarbio variantus, žmonės, netikėkite, stebuklų nėra.“
LB yra skaičiavęs, jog kaupimą nutrauks apie 40 proc. dalyvių. Panašų skaičių nurodo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.