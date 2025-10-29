Banko „Artea“ grupės pelnas šiemet sumenko 24 proc.

Grupės pajamos mažėjo 8 proc. iki 153,7 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 8 proc. ir viršijo 22,7 mln. eurų, o grynosios palūkanų pajamos mažėjo 14 proc. iki 104,3 mln. eurų, pranešė bankas.
„Šio ketvirčio rezultatai atspindi nuosekliai įgyvendinamą mūsų strategiją ir atsparų verslo modelį. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus išaugo 8 proc., o palanki makroekonominė aplinka ir atsakingas rizikų valdymas užtikrino aukštą finansavimo portfelio kokybę“, – pranešime teigė „Artea“ banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
Bendras banko paskolų portfelis nuo metų pradžios augo 8 proc. iki 3,7 mlrd. eurų, iš jų verslo paskolų – 6 proc. ir viršijo 1,9 mlrd. eurų, būsto – 14 proc. iki daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Per devynis mėnesius pasirašyta 1,3 mlrd. eurų vertės naujų sutarčių – 3 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai: verslui – 0,7 mlrd. eurų, arba 13 proc. mažiau, būstui – 220 mln. eurų, arba 17 proc. daugiau.
Klientų indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 11 proc. iki maždaug 3,75 mlrd. eurų: indėlių iki pareikalavimo – 19 proc. iki 1,9 mlrd. eurų, terminuotų indėlių – 3 proc. iki 1,86 mlrd. eurų.
Grupės išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje siekė 58 proc. (prieš metus – 46 proc.), o nuosavo kapitalo grąža – 11,1 proc. (prieš metus – 15,4 proc.).