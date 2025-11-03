 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimkus: kitam ECB sprendimui dėl palūkanų normų įtaką gali daryti 2028-ųjų prognozės

2025-11-03 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 12:38

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu, kitame gruodį vyksiančiame susitikime Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba turėtų žinoti daugiau naujos informacijos, galėsiančios daryti įtaką sprendimui dėl palūkanų normų. Anot jo, priimant sprendimus bus svarbu įvertinti 2028-ųjų metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozes. 

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu, kitame gruodį vyksiančiame susitikime Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba turėtų žinoti daugiau naujos informacijos, galėsiančios daryti įtaką sprendimui dėl palūkanų normų. Anot jo, priimant sprendimus bus svarbu įvertinti 2028-ųjų metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozes. 

„Kuo bus išskirtinis kito laikotarpio, gruodžio mėnesio susitikimas, tai į informacijos apimtį pateks 2028 m. infliacijos ir BVP prognozės. Man tai svarbi informacija. (...) Tai geriausias bandymas įvertinti dabarties informaciją, žinias, rinkos raidą į ateitį“, – pirmadienį žurnalistams teigė G. Šimkus. 

„Aš vis tik sakyčiau, kad skaičiai labai bus svarbūs (...), kiek turimi skaičiai atitinka prognozes ir taip pat 2028-ųjų metų prognozė“, – sakė jis.

Vis tik, anot jo, dabartinės prognozės rodo infliacijos augimo sumažėjimą. 

„Artimiausių mėnesių įverčiai ir kitų metų infliacijos prognozės rodo, kad matysime infliacijos augimo sumažėjimą. (…) Jei matuotumėme infliaciją įvairiais ilgesnės trukmės priemonėms, vėlgi matome, kad lūkesčiai dėl infliacijos ateityje svyruoja apie 2 proc.“, – aiškino G. Šimkus. 

„Tada labai svarbu suprasti, kaip ji reflektuoja į ateitį, kiek ji būtų atitrūkus nuo tikslinės infliacijos“, – sakė LB valdybos pirmininkas.

G. Šimkaus teigimu, kalbant apie infliacijos pokyčius, omenyje turima mažus svyravimus, o ne esminius nukrypimus nuo tikslinės 2 proc. ribos.

„Infliacija svyruoja apie 2 proc. ir dabar, ir ateityje. Jei kalbame apie matymą į ateitį ir apie infliaciją, tai sakyčiau ribinio pobūdžio skirtumai, nei kažkokie esminiai nukrypimai. Tai puikiai parodo ir Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos sprendimas, vieningai, visiems pritariant palikta nepakeista palūkanų norma“, – tikino jis. 

Praėjusią savaitę ECB trečią kartą iš eilės paliko palūkanų normas nepakitusias. Toks sprendimas priimtas dėl suvaldytos infliacijos ir stabilesnės euro zonos ekonomikos. 

Ši pauzė seka po daugiau nei metų trukusių palūkanų normų mažinimų, kai ECB perėjo nuo kovos su infliacijos šuoliu prie pastangų padėti sunkumų patiriančiai euro zonai.

Infliacija bloke stabilizavosi ir pastaraisiais mėnesiais svyruoja ties centrinio banko nustatyta 2 proc. tiksline riba.

