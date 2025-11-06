Ministerija patvirtino naujus miestų planavimo reikalavimus: darželiai bei mokyklos – arčiau namų

Be to, atskiroms zonoms nustatytas ir maksimalus gyventojų skaičius siekiant, jog nesiformuotų pernelyg tankūs rajonai, kur trūksta kasdienių paslaugų, ketvirtadienį pranešė ministerija.
„Tai yra šiuolaikinė daugiafunkcinės gyvenamosios aplinkos vizija, tinkama tiek miestams, tiek žiedinėms savivaldybėms ir mažesnėms gyvenvietėms“, – pranešime sakė viceministrė Česlava Lisovska.
„Šios normos paremtos „15 minučių miesto“ koncepcija, kai visos pagrindinės paslaugos ir kasdienės veiklos vietos – darbas, mokykla, parduotuvė ar parkas – pasiekiamos pėsčiomis ar dviračiu vos per 15 minučių nuo žmogaus gyvenamojo būsto“, – teigiama pranešime.
Anot ministerijos, naujomis normomis bus galima vadovautis nustatant gatvių plotį ir jų tinklo tankį, kvartalų ir kiemų dydį, vaikų darželių ir mokyklų išdėstymą.
„Taip pat nustatyta gyvenamojo kiemo pločio priklausomybė nuo aplinkinių pastatų aukščio ir kiti gyvenimo kokybę užtikrinantys rodikliai“, – nurodė Aplinkos ministerija.
Jos teigimu, nauji reikalavimai įsigalios kitų metų gegužės 1 dieną ir bus taikomi jau pradėtiems rengti savivaldybių ir jų dalių bendriesiems bei detaliesiems planams.
