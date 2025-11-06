 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija patvirtino naujus miestų planavimo reikalavimus: darželiai bei mokyklos – arčiau namų

2025-11-06 14:58 / šaltinis: BNS
2025-11-06 14:58

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas patvirtino naujus miestų teritorijų planavimo reikalavimus, pagal kuriuos vaikų darželis turėtų būti iki 500 metrų atstumu nuo gyvenamosios vietos, o pradinė mokykla – iki  kilometro. 

Kastytis Žuromskas (nuotr. Roberto Riabovo)

0

Be to, atskiroms zonoms nustatytas ir maksimalus gyventojų skaičius siekiant, jog nesiformuotų pernelyg tankūs rajonai, kur trūksta kasdienių paslaugų, ketvirtadienį pranešė ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra šiuolaikinė daugiafunkcinės gyvenamosios aplinkos vizija, tinkama tiek miestams, tiek žiedinėms savivaldybėms ir mažesnėms gyvenvietėms“, – pranešime sakė viceministrė Česlava Lisovska. 

„Šios normos paremtos „15 minučių miesto“ koncepcija, kai visos pagrindinės paslaugos ir kasdienės veiklos vietos – darbas, mokykla, parduotuvė ar parkas – pasiekiamos pėsčiomis ar dviračiu vos per 15 minučių nuo žmogaus gyvenamojo būsto“, – teigiama pranešime. 

Anot ministerijos, naujomis normomis bus galima vadovautis nustatant gatvių plotį ir jų tinklo tankį, kvartalų ir kiemų dydį, vaikų darželių ir mokyklų išdėstymą.

„Taip pat nustatyta gyvenamojo kiemo pločio priklausomybė nuo aplinkinių pastatų aukščio ir kiti gyvenimo kokybę užtikrinantys rodikliai“, – nurodė Aplinkos ministerija. 

Jos teigimu, nauji reikalavimai įsigalios kitų metų gegužės 1 dieną ir bus taikomi jau pradėtiems rengti savivaldybių ir jų dalių bendriesiems bei detaliesiems planams. 

