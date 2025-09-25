Žuromskas: yra daug laisvos valstybinės žemės, kurią galima apsodinti mišku

Jis tiki, jog šalies miškingumas iki 2030-ųjų gali pasiekti daugiau nei 35 proc. Dabar jis yra apie 34 proc.
„Radome labai daug plotų Lietuvoje nesuformuotos, neįveiklintos valstybinės žemės, kurią galėtume įveisti miškais. Galbūt, darant tam tikras investicijas dabar ateityje tų miškų turėtume daugiau“, – susitikime su opozicinėmis Seimo frakcijomis ketvirtadienį sakė K. Žuromskas.
„(Vyriausybės – BNS) programoje įrašyta, kad reikės didinti Lietuvos miškingumą. Manau, kad jį galima padidinti daugiau nei iki 35 proc. (kaip numatyta Vyriausybės programoje – BNS)“, – teigė paskirtasis ministras.
Konservatorius Matas Maldeikis jo klausė, ar dabar plynieji miško kirtimai ne per daug intensyvūs, ar tai „nekontroliuojama problema“.
K. Žuromskas pabrėžė, kad Vyriausybės programoje, kurią ketvirtadienį turėtų patvirtinti Seimas, numatyta stabdyti plynuosius kirtimus, kadangi „jie nevyksta taip, kaip turėtų vykti“.
Vis tik jis pripažino, kad valstybinių miškų valdytoja ir jų mediena prekiaujanti Valstybinių miškų urėdija (VMU) dirba pelningai, yra viena didžiausių mokesčių mokėtojų ir dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis yra svarbi Lietuvos ekonomikai.
Ministras žadėjo suderinti miško saugojimą ir ūkininkavimą miškuose.
„Reikėtų žiūrėti į mišką ir kaip į medieną, ir kaip į saugomą teritoriją. Reikės to balanso ieškoti, nes VMU sukuria apie 240 mln. eurų pajamų, gauna 40 mln. eurų pelno ir sumoka 7 mln. eurų mokesčių. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje natūraliai gaunasi, kad ta virvė natūraliai turėtų pasitraukti į vieną pusę, nes tų pinigų reikia“, – kalbėjo K. Žuromskas.
Jis taip pat pakartojo nepritariantis, kad VMU būtų perduota valdyti Žemės ūkio ministerijai, o su paskirtąja premjere Inga Ruginienė sutarė siekti miškų politikai kuruoti skirti viceministrą.
Vyriausybės programoje numatyta siekti, kad Lietuvos miškingumas 35 proc. pasiektų iki 2030 metų. Joje žadama didinti įveisiamų miškų plotus, tobulinti reglamentavimą, kad savaime apželiantys ir įveisti plotai miškais būtų pripažinti lengviau.
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, šalies miškingumas šiuo metu sudaro 33,9 proc., Lietuvoje yra 2,21 mln. hektarų miško žemės.
