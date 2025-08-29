Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Miškų sektoriaus atstovai kreipiasi į valdžią dėl ilgalaikės ūkio strategijos ir reguliavimo

2025-08-29 15:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 15:54

Lietuvos miškų sektoriaus atstovai penktadienį Kaune vykusiame suvažiavime priėmė rezoliuciją, kuria naujoji Vyriausybė ir Seimas raginami parengti ilgalaikę miškų ūkio vystymo strategiją.

Lietuvos miškai pavojuje: gaisringumas pasiekė aukščiausią lygį (nuotr. stop kadras)

Lietuvos miškų sektoriaus atstovai penktadienį Kaune vykusiame suvažiavime priėmė rezoliuciją, kuria naujoji Vyriausybė ir Seimas raginami parengti ilgalaikę miškų ūkio vystymo strategiją.

REKLAMA
1

Rezoliucijoje taip pat prašoma užtikrinti miškininkystės specialistų įtraukimą į sprendimų priėmimą, atlikti saugomų teritorijų inventorizaciją bei peržiūrėti pastaraisiais metais didėjusius ūkinės veiklos ribojimus miškuose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Miškininkystė yra aplinkosauga, o miškotvarka neleidžia miškams tapti šabakštynais. Tai ir mūsų darbo vietos, šalies ekonomikos stuburas ir regionų gyvybingumas. Jei šiandien prarasime miškininkystės profesionalumą, rytoj neteksime ne tik ekonominės, bet ir ekologinės naudos“, – rašoma rezoliucijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak suvažiavimo dalyvių, miškų sektorius šiuo metu susiduria su kritine padėtimi, esą nuo 2020 m. Lietuva neturi aiškios, moksliškai pagrįstos miškų ūkio sektoriaus raidos strategijos, o sparčiai plečiamos saugomos teritorijos mažina galimybes ūkininkauti miškuose, riboja žaliavinės medienos pasiūlą bei kelia klausimų dėl miško savininkų teisių.

REKLAMA

Suvažiavimo dalyviai taip pat atkreipė dėmesį į ekonomines pasekmes. Jų teigimu, miškų ūkis ir su juo susijusi pramonė generuoja daugiau nei dešimtadalį šalies BVP, todėl bet kokie tiekimo ribojimai gali turėti įtakos valstybės biudžetui, baldų gamybai ir užimtumui regionuose. Pabrėžta, kad miškų politika turėtų derinti ekologinius, ekonominius ir socialinius tikslus. 

REKLAMA
REKLAMA

Rezoliucijoje išskiriami aštuoni pagrindiniai reikalavimai. Be strategijos rengimo, numatoma atlikti saugomų teritorijų inventorizaciją, grąžinti miškininkystės specialistus į vadovaujančias pareigas, išsaugoti daugiafunkcinį miškotvarkos modelį bei užtikrinti Valstybinės miškų urėdijos finansinį savarankiškumą. 

Miškininkų bendruomenė teigia, kad rezoliucija yra kvietimas konstruktyviam dialogui su valdžia dėl tolesnės miškų politikos krypties.

Kaune vykusiame renginyje dalyvavo apie 100 miškininkų, privačių miškų savininkų, miško pramonės ir mokslo atstovų iš įvairių šalies regionų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų