Susisiekimo viceministrai – Dovilė Sujetaitė, Akvilė Danielė, Roderikas Žiobakas

Darbą tęs ir viceministras Roderikas Žiobakas, kancleris Tomas Daukantas, ministro patarėjai – Lukas Paškevičius ir Algirdas Pieniuta, pranešė ministerija.
„Esu įsitikinęs, kad tiek iki šiol dirbę savo sričių profesionalai, tiek prie komandos prisijungusios naujosios viceministrės savo kompetencijomis ir žiniomis reikšmingai prisidės prie susisiekimo sektoriaus tobulinimo, inovacijų vystymo, o svarbiausia – patogaus ir patikimo susisiekimo užtikrinimo“, – pranešime sakė ministras Juras Taminskas.
Iki šiol Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja ekonomikos ir susisiekimo klausimais dirbusi D. Sujetaitė bus atsakinga už kelių transporto, tolimojo susisiekimo, vandens transporto sritis.
Beveik 20 metų įmonėse „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos oro uostai dirbusi A. Danielė kuruos darnaus judumo, elektroninių ryšių, pašto politikos sritis.