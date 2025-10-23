Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Susisiekimo viceministrai – Dovilė Sujetaitė, Akvilė Danielė, Roderikas Žiobakas

2025-10-23 11:01 / šaltinis: BNS
2025-10-23 11:01

Susisiekimo ministerijoje dirbs dvi naujos viceministrės – Dovilė Sujetaitė ir Akvilė Danielė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Susisiekimo ministerijoje dirbs dvi naujos viceministrės – Dovilė Sujetaitė ir Akvilė Danielė.

REKLAMA
0

Darbą tęs ir viceministras Roderikas Žiobakas, kancleris Tomas Daukantas, ministro patarėjai – Lukas Paškevičius ir Algirdas Pieniuta, pranešė ministerija.

„Esu įsitikinęs, kad tiek iki šiol dirbę savo sričių profesionalai, tiek prie komandos prisijungusios naujosios viceministrės savo kompetencijomis ir žiniomis reikšmingai prisidės prie susisiekimo sektoriaus tobulinimo, inovacijų vystymo, o svarbiausia – patogaus ir patikimo susisiekimo užtikrinimo“, – pranešime sakė ministras Juras Taminskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja ekonomikos ir susisiekimo klausimais dirbusi D. Sujetaitė bus atsakinga už kelių transporto, tolimojo susisiekimo, vandens transporto sritis. 

Beveik 20 metų įmonėse „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos oro uostai dirbusi A. Danielė kuruos darnaus judumo, elektroninių ryšių, pašto politikos sritis. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų