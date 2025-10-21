Įvertino Šakalienės ir Ruginienės konfliktą: „Kovoti reikia ne tarpusavyje, o su priešais už mūsų sienų“

Kaip jūs vertinate skandalą, kuriame dalyvauja Dovilė Šakalienė?
Vertinu blogai. Komunikacijos prasme jau savaitę kalbame apie dalykus, apie kuriuos neturėtume kalbėti. Kol kalbame apie juos, nekalbame apie kitus – galbūt svarbesnius – dalykus. Kažkodėl paskutinę naktį prieš biudžeto tvirtinimą prireikia mušti varpus ir skelbti pavojų, kad kažkas blogai – biudžetas blogas. Kaip vėliau paaiškėjo, ministerijos net nelabai dalyvavo rengiant biudžetą.
Tai mane šokiruoja. Kaip pilietis, noriu jaustis saugus. Šiuo metu nesijaučiu saugus su tokiais kaimynais. Aš pasitikiu Lietuvos kariuomene ir manau, kad ji turėtų gauti dvigubą biudžetą – kiek tik įmanoma. Tam ir yra ministerija – kad tartųsi, kalbėtųsi, derėtųsi. Biudžeto planavimas yra normalus procesas, kuriuo ginami savo interesai. Tai vyksta tiek valstybėje, tiek bet kurioje kompanijoje, organizacijoje ar šeimoje – susitariama, kur bus leidžiami pinigai. O čia staiga paaiškėja, kad pusę metų niekas niekam nieko nesakė.
Tai yra intrigos. Mes kalbame apie tą pačią Vyriausybę, apie tą pačią partiją, kuri taip nesusišneka, jog paskutinę naktį išsitraukia viešumo „ginklą“. O jei tą ginklą išsitrauki ne ten, kur jo reikia, gauname situaciją, kur savaitę kalbame apie tai, apie ką buvo galima kalbėti pusę metų.
Po tokių įvykių – ar ministrė turėtų atsistatydinti?
Lietuvos himno eilutė sako, kad reikia dirbti Tėvynės naudai ir žmonių gerovei – kovoti nereikia. Kovoti reikia ne tarpusavyje, o su priešais už mūsų sienų. Jei kovosime tarpusavyje, nelaimėsime prieš priešą už sienos. Lietuva tai jau patyrė ne kartą – kai vidinės rietenos baigėsi labai liūdnai.
Kaip vertinate ministerijos pasiekimus?
Vertinu iš komunikacijos pusės. Deja, šioje srityje turėjome ne vieną skandalą. Turėjome skandalą su vienu iš žvalgybos vadų atleidimu – viešoje erdvėje vyko tokia pati paini diskusija, nesusipratimai, visiškas nesusišnekėjimas. Ministerija kažką padarė, o visi liko nustebę, nes nieko nežinojo. Taip pat turėjome keistą situaciją su į Lietuvą atskridusiu dronu. Komunikacijos požiūriu – jei nežinai, tai ir pasakai, kad nežinai, o ne meluoji.
Socialiniame tinkle „Facebook“ rašėte, kad pinigų skyrimas keliams nėra nauja problema. Kodėl?
Primenu garsųjį bankų mokestį, kuris, pripažinkime, yra gana keistas. Dėl jo jau netekome vieno banko, kuris pasitraukė iš Lietuvos. Bolševikine prasme tai buvo nuosavybės perėmimas. Pažiūrėjus valstybės ir Finansų ministerijos skelbiamus duomenis – per 2024 ir 2025 metus iš surinktų 450 mln. kariuomenė gavo tik 250 mln.
Reikia, kad atvykusi vokiečių brigada turėtų kur gyventi. Reikia, kad mūsų kariai turėtų tinkamas sąlygas. Apie tai reikėjo kalbėti iš karto. Man keista, kad apie tai pradėta kalbėti tik po trejų metų. Gal čia įvyko nesusikalbėjimas ar nesusipratimas, bet būtent tai ir yra didžioji problema – per kelias situacijas matome tą patį nesusišnekėjimą, o dėl to kenčiame visi.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
