Valdantieji sureagavo į Žemaitaičio raginimus mažinti gynybos biudžetą: tai jo asmeninė pozicija

„Aš tų būdų tikrai, atvirai pasakysiu, nežinau. Jeigu kažkas žino, tai gal galėtų patarti. Visi tie bandymai sudrausminti, ar (pakeisti – ELTA) viešosios erdvės komunikaciją, mano supratimu, tai yra užduotis neįmanoma“, – komentuodamas naujausius R. Žemaitaičio pasisakymus teigė NSGK pirmininkas.
Laidoje „ELTA savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Be to, R. Žemaitaitis tikino sieksiąs, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus (BVP) produkto.
R. Sinkevičius svarsto, kad greičiausiai tai yra asmeninė „aušriečių“ lyderio pozicija, o prie nesibaigiančių R. Žemaitaičio pareiškimų, pasak jo, koalicijos partneriai jau priprato.
„Remigijus Žemaitaitis daug ką šneka, bet iš esmės taip nereikėtų daryti. Reikia kurti tiek mūsų diviziją, kuri yra vienas iš svarbiausių faktorių užtikrinant mūsų ateities saugumą, tiek turi būti daroma, kad vokiečių brigada atsirastų laiku, ne vėliau 2027 m. (...). Gynyba ir saugumas šiai dienai yra prioritetas numeris vienas. O Remigijus yra toks žmogus, kuriam tu neuždrausi.
Pasak politiko, svarbiausia, kaip „aušriečių“ lyderis balsuos Seime.
„Jis šiandien taip pasakė, rytoj kitaip padarys, reikia žiūrėti ne tai ką sako, o tai kaip balsuoja ir kaip balsuos (...). Čia nėra gerai, bet mes prie to baigiame priprasti“, – Eltai pirmadienį teigė R. Sinkevičius.
O. Leiputė: pasisakymams teisę turi visi
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė taip pat akcentuoja, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai apie divizijos kūrimą bei gynybos finansavimo mažinimą greičiausiai yra asmeninė jo nuomonė. Anot O. Leiputės, sureikšminti R. Žemaitaičio pareiškimų – nereikėtų.
„Tokius pasisakymus vertinu, kaip jo nuomonę, vieno iš koalicijos partnerių, frakcijos lyderio. Jis turi teisę ją išsakyti. O šiaip, lėšos yra suplanuotos ir biudžetas bus pateikiamas, bet bus svarstymai komitetuose, svarstymai frakcijose“, – Eltai pirmadienį komentavo Seimo vicepirmininkė.
„Pasisakymas teisė turi visi. Mes prisiklausome visokių pasisakymų tiek iš koalicijos partnerių, tiek iš opozicijos ir visi turi teisę pasisakyti, o kai priiminėsime sprendimus matysime koks bus rezultatas. Labai stipriai kiekvieną pasisakymą sureikšminti kaip pasaulio pabaigą tikrai nevertėtų“, – tęsė ji.
A. Veryga: norėčiau tikėti, kad tai tik vieno žmogaus pasvarstymai
Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad jei paaiškėtų, jog R. Žemaitaitis reiškia ne tik savo asmeninę nuomonę, bet kalba ir partijos vardu, tuomet į situaciją reikėtų žiūrėti daug rimčiau.
„Buvom sutarę, kad ne mažiau penki procentai (BVP – ELTA) būtų skiriami gynybai (...). Nežinau, ar čia Žemaitaitis savo nuomonę išsakė, ar savo frakcijos, partijos nuomonę išsakė, nes jau ne vieną kartą paaiškėja, kad tai yra tik jo nuomonė (...). Jeigu tai yra frakcijos nuomonė, tada reikėtų į tai žiūrėti rimčiau, nes už biudžetą reikės balsuoti. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra vieno žmogaus pasvarstymai“, – Eltai komentavo „valstiečių“ lyderis.
„Jis ne mažas vaikas, kad mes užsiimtume drausminimu (...). Aš suprantu, kad partija bando jį kažkokiu būdu drausmint ir, kaip suprantu, toks prašymas, reikalavimas buvo, kad nesuderinti tam tikri dalykai nebūtų pristatomi, kaip frakcijos ar partijos nuomonė“, – tęsė jis.
Paklaustas, ar nemano, kad tokia koalicijos partnerio retorika gali sulaukti neigiamo užsienio partnerių dėmesio, A. Veryga teigė, kad svarbiausia yra tai, kaip Seimo „Nemuno aušros“ frakcija galiausiai balsuos.
„Manau, kad mūsų partneriams, pirmiausia NATO ir kitiems užsienio partneriams, yra svarbu ne tai, ką kalba pavieniai politikai, kurie čia bando savo auditorijai tam tikrai atvejais įtikti, bet kiek (svarbūs – ELTA) sprendimai, kuriuos priims parlamentas ir Vyriausybė. Vyriausybė balsavo, pateikė biudžetą, Vyriausybė savo lygiu priėmė biudžetą, tai čia yra signalas mūsų partneriams“, – teigė LVŽS pirmininkas.
„Nemuno aušros“ lyderiui R. Žemaitaičiui užsiminus, kad gynybai neturėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. nuo BVP, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tikina, kad ši sritis yra pernelyg svarbi ir negalima kalbėti apie mažesnį finansavimą gynybai.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
