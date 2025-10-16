Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas galutinai apsispręs, ar leisti ILTE investuoti laisviau, nemokėti dividendų

2025-10-16 08:01 / šaltinis: BNS
2025-10-16 08:01

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, sustiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE bei leisti jam investuoti į pelningesnes priemones, nemokėti dividendų, o akcijas išlaikyti valstybės rankose.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Parlamentas paskutinį kartą balsuos dėl tokių Vyriausybės atneštų Nacionalinio plėtros banko įstatymo pataisų.

0

Parlamentas paskutinį kartą balsuos dėl tokių Vyriausybės atneštų Nacionalinio plėtros banko įstatymo pataisų.

Finansų ministerijos teigimu, pakeitimai leis ILTE investuoti į pelningesnius instrumentus, t. y., ne tik finansuojamas Europos Sąjungos, bet ir savo vykdomas finansines priemones.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, siūloma, kad ILTE pelnas nebūtų išmokamas dividendams, o paliekamas rezerve.

Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius rugsėjį teikdamas pataisas Seime sakė, kad dividendų nereikėtų mokėti, kol ILTE nesuformuos tinkamo įstatinio kapitalo – apie 800 mln. eurų.

Pataisomis taip pat siūloma nustatyti, kad visos ILTE akcijos išliktų valstybės rankose.

Pastabų ILTE yra išsakiusi ir Valstybės kontrolė, nurodžiusi, kad laikinai laisvas lėšas bankas investuoja tik į terminuotus indėlius ar Vyriausybės vertybinius popierius, kurių pelningumas yra labai mažas.

Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Neseniai jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.   

