TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė nekomentuoja Žemaitaičio pareiškimų apie Vaikšnorą: vadovaujamės etikos kodeksu

2025-10-17 16:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 16:02

Nemuno aušros“ pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui teigiant, kad viešai apie gynybos biudžetą pasisakęs kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų trauktis iš savo pareigų, Lietuvos kariuomenė sako tokių parlamentaro pareiškimų nekomentuosianti.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

„Lietuvos kariuomenė yra statutinė organizacija, kurioje kariai vadovaujasi Kario etikos kodeksu, kariuomenės vertybėmis ir faktais, o kariuomenės vadas yra profesionalus karys, kurio kaip asmens ir institucijos užduotis yra planuoti, organizuoti ir prireikus, vadovauti šalies ginkluotai gynybai", – rašoma kariuomenės atsakyme Eltai.

„Lietuvos kariuomenė yra statutinė organizacija, kurioje kariai vadovaujasi Kario etikos kodeksu, kariuomenės vertybėmis ir faktais, o kariuomenės vadas yra profesionalus karys, kurio kaip asmens ir institucijos užduotis yra planuoti, organizuoti ir prireikus, vadovauti šalies ginkluotai gynybai“, – rašoma kariuomenės atsakyme Eltai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laikome, kad reikalavimų kario statusui paisymas yra profesionalumo požymis, todėl politikų pasisakymų Lietuvos, kaip ir kitų vakarietiškų demokratinių šalių, kariai nekomentuoja“, – priduria kariuomenė.

Kaip ELTA jau skelbė, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis penktadienį pareiškė, kad kariuomenės vadas R. Vaikšnoras turėtų trauktis iš užimamų pareigų. Valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas tvirtina, kad generolas neturėjo teisės įsitraukti į viešas diskusijas dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo. 

„Jei aš būčiau šalies vadovas – prezidentas ar premjeras – kariuomenės vadui būčiau seniai nuėmęs žvaigždutes ir jis būtų atleistas iš darbo. Ne kariuomenės vadui politikuoti. Man keista, kad dar juo pasitiki. Turėjo būti pareikštas nepasitikėjimas“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis. 

Kariuomenės vadas R. Vaikšnoras šią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.

Dėl tokių pasisakymų kariuomenės vadą kritikavo ir premjerė Inga Ruginienė. Ji pabrėžė, kad R. Vaikšnoro keliami klausimai yra neatsakingi. Jai antrino ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, teigdamas, kad R. Vaikšnorui nederėtų politikuoti.

Tai, jog kariuomenės vado pozicija nėra tinkama, sakė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Tuo metu opozicijos atstovai pabrėžė – valdantiesiems derėtų susilaikyti nuo komentarų apie R. Vaikšnorą, mat vieši nesutarimai tarp kariuomenės ir Vyriausybės yra ydingi valstybei.

Kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai maždaug 4,79 mlrd. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana (25)
Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas (nuotr. YouTube)
Į pinkles pakliuvęs Žemaitaitis rėžė: „Ir durniui aišku“ (147)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Žemaitaitis siūlo ieškoti bendro kultūros ministro: nemato koalicijos sutarties pažeidimo (72)
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
Blinkevičiūtė tikina, kad suvaldys Žemaitaičio „sudėtingą charakterį“: „Lengva niekada nebuvo“ (142)

2025-10-17 16:07
žinoma, jis pastatys vaitkų kariuomenės vadu o pavaduotojais tutkų ir janutienę
