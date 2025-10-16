Dovilė Šakalienė užsitraukė Ingos Ruginienės rūstybę: „Turėsime tikrai rimtą pokalbį“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pastaruoju metu premjerė kone kasdien teisinosi ir komentavo Remigijaus Žemaitaičio ir „Nemuno aušros“ kalbas bei veiksmus. Bet šiandien yra priversta aiškintis jau dėl savo komandos Vyriausybėje žmogaus – partietės Dovilės Šakalienės.
Sabotažu I. Ruginienė pavadino Krašto apsaugos ministerijoje įvykusį vieną, o gal ir daugiau susitikimų su visuomenininkais ir kai kuriais žurnalistais, kuriems buvo pasakojama apie kitų metų gynybos biudžetą. Kalbėta, kad biudžetas planuojamas mažesnis, nei žadėta.
„Na, turėsime turbūt pasikalbėti, kas čia atsitiko ir kodėl influenceriai, žurnalistai buvo kviečiami, jiems rodomos prezentacijos ir pateikiami tam tikri faktai, kurie nesusiję su tikrąja, objektyviąja realybe“, – „Žinių radijui“ kalbėjo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Ruginienė ruošiasi aiškintis su Šakaliene
Vadinamieji influenceriai į ministeriją pakviesti užvakar. Sutapimas, ar ne, tos pačios dienos vakarą „Facebook’e“ pasirodė keleto žymių žmonių įrašai apie planuojamą mažesnį gynybos biudžetą. Visuomenininkas Marius Laurinavičius, kadaise D. Šakalienės sprendimu iš Austrijos į Lietuvą skraidintas „Spartanu“, viešai net parašė, kad „kremlinė valdžia suplanavo Lietuvos gynybos sabotažą“.
„Turėsime tikrai rimtą pokalbį, kai ministrė grįš iš komandiruotės. Atrodė šitas veiksmas tikrai labai keistai ir pirmiausia, kad atsakyčiau į šitą klausimą (ar pasitiki ministre – tv3.lt), noriu susitikti su ministre“, – tikina I. Ruginienė.
TV3 Žinios minėtame susitikime nedalyvavo, tačiau gavo nuotrauką su demonstruota skaidre – joje nurodoma, kad kitais metais kariuomenei bus skirta puse milijardo mažiau, o vėliau negautos sumos tik didės iki 800 milijonų, dėl to nebus laiku parengta divizija, neatsiras kiti suplanuoti kariuomenės pajėgumai.
Tikina nieko nežinojusi
Pati D. Šakalienė tuo metu buvo Švedijoje ir dabar teisinasi, kad apie tokį susitikimą ministerijoje nieko nežinojo.
„Manau, kad tai yra tam tikras nesusipratimas, šiuo metu net nesu Lietuvoje. (...) Apie off-record sužinojau antradienį vėlai vakare iš partijos pirmininko. Negerai, kad buvo parodyti netikslūs skaičiai“, – komentuoja D. Šakalienė.
Kad D. Šakalienė galėjo nežinoti apie tokį susitikimą su žurnalistais ir visuomenininkais netiki ir premjerė. I. Ruginienė net pareikalavo iš krašto apsaugos ministerijos informacijos, kas, kada ir kieno kvietimu keliavo į ministeriją. I. Ruginienė pyksta, kad politikai dirba dėl savo asmeninio populiarumo, o ne dėl Vyriausybės programos.
„Aš jau ne vieną kartą sakiau, tas, kas nenori dirbti, arba nemato prasmės dirbti dėl šitų tikslų, tai galite padaryti asmeninį pasirinkimą“, – teigia I. Ruginienė.
Kai kurie socdemai neviešai svarsto, kad D. Šakalienės dienos ministrės poste gali būti suskaičiuotos. Kada įvyks D. Šakalienės ir I. Ruginienės susitikimas – kol kas neaišku.
