  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė kirto KAM: tai yra sabotažas

2025-10-16 12:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 12:53

Premjerė Inga Ruginienė antrina socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui, kritikavusiam šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusius neoficialius pokalbius su visuomenininkais ir žurnalistais apie kitų metų gynybos biudžetą. Vyriausybės vadovė pabrėžia – tai yra sabotažas.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė antrina socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui, kritikavusiam šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusius neoficialius pokalbius su visuomenininkais ir žurnalistais apie kitų metų gynybos biudžetą. Vyriausybės vadovė pabrėžia – tai yra sabotažas.

„Vertinu lygiai taip pat, kaip ir partijos pirmininkas – ir galbūt dar griežčiau. Vertinu kaip sabotažą, nes biudžeto projektas yra parengtas ganėtinai iš anksčiau, šiandien Vyriausybėn ateina biudžeto projektas ir tie skaičiai yra žinomi“, – ketvirtadienį Seime, vykstant Vyriausybės valandai, sakė I. Ruginienė.

„Tikrai nėra pagrindo teigti, kad gynybai mes skiriame kitokią procentuotę“, – pabrėžė ji.

Taip politikė atsakė į opozicijoje dirbančio liberalo Eugenijaus Gentvilo klausimą. Jis teiravosi, kaip premjerė vertina krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės elgesį.

„Kaip jūs vertinate tai, kas įvyko Krašto apsaugos ministerijoje prieš kelias dienas, pateikiant galimai neteisingus skaičius žiniasklaidos, visuomenei įtaką darančių asmenų žiniai ir dėmesiui?“ – teiravosi E. Gentvilas.

Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, esą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės Dovilės Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.

„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.

Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

ka s jai yra? blūdija kaip išmataitis
ka s jai yra? blūdija kaip išmataitis
2025-10-16 12:56
ji nejaučia ką šneka,savo Vyriausybės darbą įvardina sabotažu,tai čia privaloma seimui kkreiptis į atitinkamas institucijas paaiškinimo,kas čia nusikaltėlių vyriausybė ar kas?
Atsakyti
hm
hm
2025-10-16 13:15
tai kad pati ponia ruginienė sabotuoja žadėtą biudžetą ir apsikabinusi su išmataičiu tik ir siekia sunaikinti visą Lietuvos gynybą.
Atsakyti
tai reikia kreiptis į institucijas
tai reikia kreiptis į institucijas
2025-10-16 13:01
paaiškinimo,ką reiškia sabotažas jos vyriausybėje,tai čia kas,apie ką ji kalba,nusikaltimas,tai kam ji vadovauja,ne vyriausybei???
Atsakyti
