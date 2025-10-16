Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
30
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išanalizavo Remigijaus Žemaitaičio kūno kalbą: štai ko jis nepasako žodžiais

2025-10-16 15:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 15:48

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, kartais pasitelkdamas aršesnę kalbos manierą ar išsakydamas savo mintis, siekia vieno tikslo – išlaikyti tam tikrą pozciiją ir primesti savo valią tiek oponentams, tiek sąjungininkams. Specialisto manymu, ilgametė patirtis jam leidžia tai daryti efektyviai, nors ir valstybei gali būti žalinga.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, kartais pasitelkdamas aršesnę kalbos manierą ar išsakydamas savo mintis, siekia vieno tikslo – išlaikyti tam tikrą pozciiją ir primesti savo valią tiek oponentams, tiek sąjungininkams. Specialisto manymu, ilgametė patirtis jam leidžia tai daryti efektyviai, nors ir valstybei gali būti žalinga.

REKLAMA
30

R. Žemaitaitis neretai kada savo „Facebook“ paskyroje pateikia nuomonę tam tikromis temomis. Tiesa, kartais jo retorika būna dažnai įaudrinta, nukreipta į vadinamą „elitą“ ar kitas partijas ir t.t.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie R. Žemaitaičio retoriką ir bendravimo ypatumus kalbėjo komunikacijos specialistas ir buvęs Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos komunikacijos vadovas Aistis Zabarauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Ekspertas, įvertindamas R. Žemaitaičio pasisakymus, teigė, kad politikas visada siekia vieno tikslo – dominuoti politikoje. Taip pat – jis siekia pademonstruoti savo valią ir išlaikyti kontrolę.

REKLAMA

„Viskas, ką daro R. Žemaitaitis, galų gale, susiveda į vieną tikslą. Tas jo vienas tikslas yra diktuoti savo dienotvarkę ir primesti savo valią.

Reiškia, visą laiką būti priekyje, laikyti iniciatyvą. Politikoje tai yra svarbu, tam, kad galėtume pasiekti savo tikslų.

Tą valios primetimą ir dienotvarkės diktavimą jis daro tuo, kad trikdo oponentus ir partnerius. Tiek savo priešininkus, tiek partnerius jis trikdo“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Komunikacijos specialistas: Žemaitaitis naudoja agresyvų spaudimą

Komunikacijos specialistas teigė, kad politikas naudoja agresyvią spaudimo taktiką, kuri gali sukelti chaosą tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp jo oponentų.

„Tai, ką jisai daro taktiniu lygmeniu, na, tai irgi išsiskiria į kelias linijas. Pirma, mes matome, kad jisai naudoja agresyvų spaudimą – tiek žodžiais, tiek savo turiniu, tiek atakos kampais, agresyviai spausdamas ir partnerius, ir oponentus. Partneriai sako: „mes paimame ministeriją, bet mes pasiimame Kultūros ministeriją“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tada nepraeina nei 48 valandos – jau niekam nebeaišku, ką reiškia tas ministerijos paėmimas. Kas rinks ministrą, kas bus viceministras?“ – pateikė pavyzdį pašnekovas.

Pasak A. Zabarausko, R. Žemaitaitis taktiniu būdu kaitalioja agresyvų ir ramų elgesį – tarsi egzistuotų „blogas ir geras policininkas“, kuris manipuliuoja ir sutrikdo kitus.

REKLAMA

„Antras R. Žemaitaičio [bendravimo, komunikacijos – red. pastaba] lygmuo išsiskiria tuo, kad jis dar daro staigius atsitraukimus: per septynias dienas per savaitę yra piktas, agresyvus, puolantis, ir staiga, kitas tris keturias dienas jisai yra ramus, bendraujantis. Atrodo toks, su kuriuo bet kas gali turėti labai konstruktyvius santykius.

Tai irgi yra niekas kitas, kaip manipuliacinė technika – keisti viename asmenyje gerą ir blogą policininką, tam, kad sutrikdytum oponentus ir priešininkus, ir jie nežinotų, su kuo turi reikalą: ar su konstruktyviu žmogumi, ar su agresyviu žmogumi“, – dalijosi mintimis buvęs G. Nausėdos komunikacijos vadovas.

REKLAMA

Žemaitaičio retorikoje painioja faktus su melu

Specialisto teigimu, „Nemuno aušros“ lyderis manipuliuoja situacijomis, kaitaliodamas agresiją ir draugiškumą bei painiodamas faktus su melu, kad kontroliuotų bendravimą savo naudai.

„Ir tokiu būdu tu gali siekti savo tikslų – laikyti iniciatyvą savo rankose, nes kai tiktais užkaitini temperatūrą iki tiek, kad atrodo su tavim jau nebeįmanoma bendrauti, staiga tu pasirodai be galo draugiškas, kompromisams įlinkęs, konstruktyvus ir reikalą išmanantis žmogus, kur staiga vėl tą situaciją deeskaluoja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas iš šių būdų yra greitakalbiai kalbėti, greitakalbiai ir suvelti, supinti faktus su pramanais <...>“, – sakė jis.

Ar. Zabarauskas pastebi, kad R. Žemaitaitis dabartinį savo politinį meistriškumą pasiekė per ilgus metus nuoseklaus pasiruošimo ir patirties kaupimo, panašiai kaip sportininkas, siekiantis aukščiausios formos prieš olimpiadą.

„Tai, kuo dabar yra virtęs R. Žemaitaitis, yra ilgamečio įdirbio ir jo asmenybės derinys.

Jeigu vesti paralelę su sportininkais, jisai turėjo daug metų treniruotis – gilinti tiek profesines žinias politikoje ir įvairiose valstybės gyvenimo srityse, tiek politinio veikimo strategijų ir taktikų srityje taip pat.

REKLAMA

Ir kaip sportininkas, jie, kurie treniruojasi olimpiniam cikle, prieš olimpiadą taip sustyguoja, kad pasiektų savo maksimaliai gerą formą“, – komentavo komunikacijos specialistas.

Zabarauskas: „Jis yra pasiekęs tikrai gerą formą“

Tiesa, kalbėdamas apie R. Žemaitaitį, jis taip pat atkreipė dėmesį, jog „Nemuno aušros“ lyderis, sukaupęs daug patirties ir pasimokęs iš nesėkmių, yra pasiekęs aukštą politinę formą, leidžiančią jam veikti labai efektyviai savo naudai, bet kenksmingai veikti valstybei.

REKLAMA

„Iš to, kaip veikia R. Žemaitaitis dabar, mes matome, kad jisai yra pasiekęs tikrai gerą formą, nes kol kas politikoje dar niekas nėra radęs adekvataus jam veikimo būdo <...>.

Tai yra visgi asmeninių savybių ir profesinės patirties rezultatas, kuris brendo tikrai ne vienerius metus. Daug žmogus nesėkmių patyręs, iš tų nesėkmių matosi pasimokė. Visa tai akumuliavęs dabar generuoja rezultatą, kuris jam yra naudingas, valstybei yra žalinga“, – sakė komunikacijos specialistas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ivanovas: politikoje netrūksta triukšmo

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad politologas, istorijos mokslų daktaras Bernaras Ivanovas, anksčiau kalbėdamas apie koaliciją ir R. Žemaitaitį, teigė, kad nors Lietuvos politikoje netrūksta triukšmo, dramų ir asmeninių ambicijų, koalicijos griūties tikėtis neverta.

Jo nuomone, R. Žemaitaitis stiprina savo įtaką būdamas dėmesio centre, o valdžia toliau veikia remdamasi formaliais susitarimais.

REKLAMA

„Jis veda politinę kampaniją. Manau, R. Žemaitaitis turi kažkokių ambicijų ir nori dėmesio. Atsitraukimas iš koalicijos jam reikštų, bijau, kad reikštų visišką politikos saulėlydį.

Todėl tas pastovus buvimas dėmesio centre jam svarbus ir reikalingas“, – kalbėjo politologas.

Eksperto teigimu, R. Žemaitaitis, formaliai, yra teisus, nes koalicijos partneris turi turėti visas demokratinėse valstybėse koalicijos partneriui numatytas teises.

Taip pat ir teisę į ministrus. Šiuo atveju, kaip pažiūrėsi, R. Žemaitaitis turi teisę būti dėmesio centre, reikšti visokias nuomones, pozicijas ir ieškoti kandidatų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė: dėl Žemaitaičio jokių neigiamų užsienio sąjungininkų signalų nesu gavusi (19)
Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)
Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą (10)
Dovilė Šakalienė. ELTA / Andrius Ufartas
Šakalienė tikina nesulauksi neigiamos sąjungininkų reakcijos dėl Žemaitaičio pasisakymų (8)
LSDP (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Vieneri Seimo metai: „dingusi“ Blinkevičiūtė, griuvusi Vyriausybė – štai kur didžiausias galvos skausmas (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
tai vaikystės traumos
tai vaikystės traumos
2025-10-16 16:14
labai panašu į putiną,labai,dabar jis keršija viskam,kam tik gali-valstybei,žmonėms,jis nemyli nieko,jam tas pats,tokio jausmo kaip meilė nėra,tik manipuliacijos,kai jis verkė kaip ir gražulis,juk iš jo išmokė manipuliuoti,ka dtik būtų nauda sau, o ne valstybei,žmonėms.
Atsakyti
Jis "NEkaltas"
Jis "NEkaltas"
2025-10-16 16:22
Jam taip Kremlius liepia.
Atsakyti
Reikia pripažint
Reikia pripažint
2025-10-16 16:14
Kad žmogus auklėtas sovietiškai. Ir dar su spec. Poreikiais
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (30)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų