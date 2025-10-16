Išanalizavo Remigijaus Žemaitaičio kūno kalbą: štai ko jis nepasako žodžiais

R. Žemaitaitis neretai kada savo „Facebook“ paskyroje pateikia nuomonę tam tikromis temomis. Tiesa, kartais jo retorika būna dažnai įaudrinta, nukreipta į vadinamą „elitą“ ar kitas partijas ir t.t.
Apie R. Žemaitaičio retoriką ir bendravimo ypatumus kalbėjo komunikacijos specialistas ir buvęs Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos komunikacijos vadovas Aistis Zabarauskas.
Ekspertas, įvertindamas R. Žemaitaičio pasisakymus, teigė, kad politikas visada siekia vieno tikslo – dominuoti politikoje. Taip pat – jis siekia pademonstruoti savo valią ir išlaikyti kontrolę.
„Viskas, ką daro R. Žemaitaitis, galų gale, susiveda į vieną tikslą. Tas jo vienas tikslas yra diktuoti savo dienotvarkę ir primesti savo valią.
Reiškia, visą laiką būti priekyje, laikyti iniciatyvą. Politikoje tai yra svarbu, tam, kad galėtume pasiekti savo tikslų.
Tą valios primetimą ir dienotvarkės diktavimą jis daro tuo, kad trikdo oponentus ir partnerius. Tiek savo priešininkus, tiek partnerius jis trikdo“, – kalbėjo jis.
Komunikacijos specialistas: Žemaitaitis naudoja agresyvų spaudimą
Komunikacijos specialistas teigė, kad politikas naudoja agresyvią spaudimo taktiką, kuri gali sukelti chaosą tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp jo oponentų.
„Tai, ką jisai daro taktiniu lygmeniu, na, tai irgi išsiskiria į kelias linijas. Pirma, mes matome, kad jisai naudoja agresyvų spaudimą – tiek žodžiais, tiek savo turiniu, tiek atakos kampais, agresyviai spausdamas ir partnerius, ir oponentus. Partneriai sako: „mes paimame ministeriją, bet mes pasiimame Kultūros ministeriją“.
Tada nepraeina nei 48 valandos – jau niekam nebeaišku, ką reiškia tas ministerijos paėmimas. Kas rinks ministrą, kas bus viceministras?“ – pateikė pavyzdį pašnekovas.
Pasak A. Zabarausko, R. Žemaitaitis taktiniu būdu kaitalioja agresyvų ir ramų elgesį – tarsi egzistuotų „blogas ir geras policininkas“, kuris manipuliuoja ir sutrikdo kitus.
„Antras R. Žemaitaičio [bendravimo, komunikacijos – red. pastaba] lygmuo išsiskiria tuo, kad jis dar daro staigius atsitraukimus: per septynias dienas per savaitę yra piktas, agresyvus, puolantis, ir staiga, kitas tris keturias dienas jisai yra ramus, bendraujantis. Atrodo toks, su kuriuo bet kas gali turėti labai konstruktyvius santykius.
Tai irgi yra niekas kitas, kaip manipuliacinė technika – keisti viename asmenyje gerą ir blogą policininką, tam, kad sutrikdytum oponentus ir priešininkus, ir jie nežinotų, su kuo turi reikalą: ar su konstruktyviu žmogumi, ar su agresyviu žmogumi“, – dalijosi mintimis buvęs G. Nausėdos komunikacijos vadovas.
Žemaitaičio retorikoje painioja faktus su melu
Specialisto teigimu, „Nemuno aušros“ lyderis manipuliuoja situacijomis, kaitaliodamas agresiją ir draugiškumą bei painiodamas faktus su melu, kad kontroliuotų bendravimą savo naudai.
„Ir tokiu būdu tu gali siekti savo tikslų – laikyti iniciatyvą savo rankose, nes kai tiktais užkaitini temperatūrą iki tiek, kad atrodo su tavim jau nebeįmanoma bendrauti, staiga tu pasirodai be galo draugiškas, kompromisams įlinkęs, konstruktyvus ir reikalą išmanantis žmogus, kur staiga vėl tą situaciją deeskaluoja.
Vienas iš šių būdų yra greitakalbiai kalbėti, greitakalbiai ir suvelti, supinti faktus su pramanais <...>“, – sakė jis.
Ar. Zabarauskas pastebi, kad R. Žemaitaitis dabartinį savo politinį meistriškumą pasiekė per ilgus metus nuoseklaus pasiruošimo ir patirties kaupimo, panašiai kaip sportininkas, siekiantis aukščiausios formos prieš olimpiadą.
„Tai, kuo dabar yra virtęs R. Žemaitaitis, yra ilgamečio įdirbio ir jo asmenybės derinys.
Jeigu vesti paralelę su sportininkais, jisai turėjo daug metų treniruotis – gilinti tiek profesines žinias politikoje ir įvairiose valstybės gyvenimo srityse, tiek politinio veikimo strategijų ir taktikų srityje taip pat.
Ir kaip sportininkas, jie, kurie treniruojasi olimpiniam cikle, prieš olimpiadą taip sustyguoja, kad pasiektų savo maksimaliai gerą formą“, – komentavo komunikacijos specialistas.
Zabarauskas: „Jis yra pasiekęs tikrai gerą formą“
Tiesa, kalbėdamas apie R. Žemaitaitį, jis taip pat atkreipė dėmesį, jog „Nemuno aušros“ lyderis, sukaupęs daug patirties ir pasimokęs iš nesėkmių, yra pasiekęs aukštą politinę formą, leidžiančią jam veikti labai efektyviai savo naudai, bet kenksmingai veikti valstybei.
„Iš to, kaip veikia R. Žemaitaitis dabar, mes matome, kad jisai yra pasiekęs tikrai gerą formą, nes kol kas politikoje dar niekas nėra radęs adekvataus jam veikimo būdo <...>.
Tai yra visgi asmeninių savybių ir profesinės patirties rezultatas, kuris brendo tikrai ne vienerius metus. Daug žmogus nesėkmių patyręs, iš tų nesėkmių matosi pasimokė. Visa tai akumuliavęs dabar generuoja rezultatą, kuris jam yra naudingas, valstybei yra žalinga“, – sakė komunikacijos specialistas.
Ivanovas: politikoje netrūksta triukšmo
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad politologas, istorijos mokslų daktaras Bernaras Ivanovas, anksčiau kalbėdamas apie koaliciją ir R. Žemaitaitį, teigė, kad nors Lietuvos politikoje netrūksta triukšmo, dramų ir asmeninių ambicijų, koalicijos griūties tikėtis neverta.
Jo nuomone, R. Žemaitaitis stiprina savo įtaką būdamas dėmesio centre, o valdžia toliau veikia remdamasi formaliais susitarimais.
„Jis veda politinę kampaniją. Manau, R. Žemaitaitis turi kažkokių ambicijų ir nori dėmesio. Atsitraukimas iš koalicijos jam reikštų, bijau, kad reikštų visišką politikos saulėlydį.
Todėl tas pastovus buvimas dėmesio centre jam svarbus ir reikalingas“, – kalbėjo politologas.
Eksperto teigimu, R. Žemaitaitis, formaliai, yra teisus, nes koalicijos partneris turi turėti visas demokratinėse valstybėse koalicijos partneriui numatytas teises.
Taip pat ir teisę į ministrus. Šiuo atveju, kaip pažiūrėsi, R. Žemaitaitis turi teisę būti dėmesio centre, reikšti visokias nuomones, pozicijas ir ieškoti kandidatų.
