Budrys apie Žemaitaičio elgesį: „Tai absoliučiai žema ir šlykštu, už ribos“

„Tai, kad tai yra dar veikiantis politikas, o dar ir veikiantis politikas su įgaliojimais valdyti ir su atitinkamomis pareigomis, tai, žinoma, kad tai dar yra ir didelė komplikacija, kuri verčia mus galvoti apie save kaip ir apie valstybę, apie save kaip ir visuomenę“, – interviu portalui „15min” teigė ministras.
„Tai absoliučiai žema ir šlykštu, už ribos. Net nesvarbu, kokiu statusu veikia politikas, čia kaip Lietuvos pilietis darantis tokį veiksmą, tai yra visiškai už ribos. Aš esu įsitikinęs, kad ir teisinis įvertinimas tam bus, ir aiškus, o ne dviprasmiškas“, – sakė jis.
Jo teigimu, problemą visuomenėje rodo ir jaučiama pareiga teisintis dėl savo tautybės.
„Nes man dar ir kita dalis, kuri neduoda (ramybės – ELTA), yra, kad kažkas mano, jog kito asmens įvardinimas žydu gali sukelti efektą tarp kitų. (...) Man labai liūdna, kad tas žmogus, kurį pavadino žydu, kas savaime neturėtų iš viso būti naudojama kaip argumentas, jaučia dar pareigą ir turi teisintis, kad nėra žydas, lyg tai irgi būtų kažkoks negeras dalykas“, – sakė K. Budrys.
„Tai verčia kalbėti bendrai apie antisemitizmo lygį Lietuvoje ir ar mes tikrai turime gerą santykį tiek su žydų bendruomene, tiek su Holokausto istorija Lietuvoje, tiek su mūsų istorijos patirtimis. (...) Tokios apraiškos, tokie veiksmai, reakcijos rodo, kad mes sergame kaip visuomenė“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!