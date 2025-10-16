Žemaitaitis partiečiams randa valstybinius darbus, Kasčiūno tai nestebina: „Nuolat daro intervencijas“

R. Žemaitaitis naujų pareigų ieško ir I. Hofmanui neįtikusiam viceministrui Renatui Dūdoniui. Socialdemokratai skėsčioja rankomis – į koalicijos partnerių politinio pasitikėjimo skyrimus nesikiša. Tik opozicija perspėja, esą R. Žemaitaičio įtaka neapsiribos ministerijomis – ji plis ir į pavaldžias įstaigas bei valstybines įmones.
Žemaitaitis rūpinasi partiečiais
I. Hofmanas iš žemės ūkio ministerijos atleido R. Žemaitaičio atvestą Genadijų Vorobjovą, kaip praradusį pasitikėjimą. Tačiau šis vėl sugrįžo į tas pačias pareigas – tapo naujojo ministro Andriaus Palionio patarėju.
„Turėjo didelį pomėgį vykti į komandiruotes, kas nėra įprasta patarėjų darbe“, – sako I. Hofmanas.
I. Hofmanui kliuvo G. Vorobjovo atsainus požiūris į darbą ir net kenkimas, tačiau naujajam žemės ūkio ministrui jis tinka.
„G. Vorobjovą ministras A. Palionis pasikvietė, įvertinęs bendrą darbinę patirtį: dirbdamas viceministru, A. Palionis, kaip ir patarėjas G. Vorobjovas, kuravo gyvulininkystės klausimus. G. Vorobjovą jis pasikvietė į komandą, įvertinęs patarėjo patirtį gyvulininkystės srityje“, – teigia Žemės ūkio ministerija.
R. Žemaitaitis neslepia, kad pats pasirūpina darbo vietomis partiečiams – taip pat ir G. Vorobjovui, nesėkmingai mėginusiam patekti į Seimą.
Pasikeitus Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijoje darbą baigė ir kitas R. Žemaitaičio žmogus – kancleris R. Dūdonis, pagarsėjęs žemės Vilniaus centre užvaldymo skandalu ir kelis mėnesius neturėjęs teisės dirbti su slapta informacija. I. Hofmanui atsisakius jį skirti į kanclerio postą, tai padarė pavaduojantis ministras – Povilas Poderskis.
„P. Poderskis R. Žemaitaičio paliepimu įdarbino žemės ūkio kanclerį – skandalingai pagarsėjusį asmenį, kurio I. Hofmanas nenorėjo. Pakišo kiaulę“, – sako liberalas Simonas Gentvilas.
Opozicija baiminasi Žemaitaičio
R. Žemaitaitis žada ir vėl surasti gerą darbą R. Dūdoniui.
„R. Dūdonį aš matau kitoje sferoje – ekonomistas, finansininkas. Per 2–3 savaites bus sprendimai“, – tikina R. Žemaitaitis.
Atsakomybės dėl tokios R. Žemaitaičio kadrų politikos ministerijose socialdemokratai kratosi – esą toks yra koalicijoje sutarimas – į partnerių politinio pasitikėjimo pareigūnų skyrimus nesikišti. Tačiau opozicija negaili kritikos.
„Yra susitarimas, kad politinio pasitikėjimo komandą atsiveda ministras – jis tvarkosi. Dėl kitų yra Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos“, – sako socialdemokratas Algirdas Sysas.
„R. Žemaitaitis nuolat daro intervencijas sėdėdamas parlamente, vairuodamas nuo galinės sėdynės. Daro įtaką savo kontroliuojamoms ministerijoms. Vadovams – iššūkis būti savarankiškiems. Čia didžiausias pavojus“, – kalba konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Skandalingos įtakingų postų dalybos vyksta ir „Nemuno aušrai“ patikėtoje Aplinkos ministerijoje. Prieš persėsdamas iš ministro į kanclerio kėdę, P. Poderskis sustiprino savo galias naujajame poste. Dar būdamas ministru, įsakymu pakeitė kanclerio pareigybės aprašymą – praplėtė įtaką beveik visoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
Dėl partiečių įdarbinimų, pasižiūrėkite į savo partijų narių įdarbinimus.