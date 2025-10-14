Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas paskyrė naujus Kaimo reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkus

2025-10-14 16:14 / šaltinis: BNS
2025-10-14 16:14

Seimas antradienį paskyrė naujus Kaimo reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkus.

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Seimas antradienį paskyrė naujus Kaimo reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkus.

REKLAMA
0

Kaimo reikalų komitetui vietoj demokrato Kęstučio Mažeikos vadovaus „valstietis“ Bronis Ropė.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku patvirtintas „aušrietis“ Kęstutis Bilius. Jis šiose pareigose pakeis demokratą Liną Kukuraitį.

Už šiuos paskyrimus balsavo 75 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė.

Dalies parlamentinių komitetų vadovybė keičiama performavus valdančiąją daugumą.

Anksčiau pakeisti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) vadovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NSGK pirmininko pareigas iš demokrato Giedrimo Jeglinsko perėmė Rimantas Sinkevičius, VVSK vadovo pareigas iš K. Biliaus – Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. Anksčiau valdžioje buvusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebebuvo pakviesta ir pradėjo dirbti opozicijoje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų