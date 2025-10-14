Seimas paskyrė naujus Kaimo reikalų bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkus

Kaimo reikalų komitetui vietoj demokrato Kęstučio Mažeikos vadovaus „valstietis“ Bronis Ropė.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku patvirtintas „aušrietis“ Kęstutis Bilius. Jis šiose pareigose pakeis demokratą Liną Kukuraitį.
Už šiuos paskyrimus balsavo 75 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Dalies parlamentinių komitetų vadovybė keičiama performavus valdančiąją daugumą.
Anksčiau pakeisti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) vadovai.
NSGK pirmininko pareigas iš demokrato Giedrimo Jeglinsko perėmė Rimantas Sinkevičius, VVSK vadovo pareigas iš K. Biliaus – Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. Anksčiau valdžioje buvusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebebuvo pakviesta ir pradėjo dirbti opozicijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!