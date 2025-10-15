Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie socialdemokratus: konservatoriai „juos daužo nuo ryto iki vakaro“

2025-10-15 20:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 20:40

Garsiai nuskambėjus kultūros bendruomenės protestams prieš Kultūros ministerijos skyrimą „Nemuno aušrai“, partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis nepabijojo pasakyti, ką mano apie į gatves išėjusią visuomenę. Tarp garsių pasisakymų – ir prieš kelias dienas išsakytas klausimas dėl Arūno Gelūno tikrosios kilmės.

Garsiai nuskambėjus kultūros bendruomenės protestams prieš Kultūros ministerijos skyrimą „Nemuno aušrai“, partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis nepabijojo pasakyti, ką mano apie į gatves išėjusią visuomenę. Tarp garsių pasisakymų – ir prieš kelias dienas išsakytas klausimas dėl Arūno Gelūno tikrosios kilmės.

Apie tai ir kitus aktualius klausimus TV3 Žinių „Dienos komentare“ – žurnalisto Vladimiro Laučiaus pokalbis su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. 

Didžiausios valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė netikintis, kad koalicija su „Nemuno aušra“ išliks iki kadencijos pabaigos. Tarp eilučių galima buvo skaityti, gal net labai greitai jos neliks. Kaip jūs tai vertinate? Ar jūs pats manote, kad galite išlikti iki kadencijos pabaigos koalicijoje? 

Tai aišku, pirmiausiai mes, ko gero, turėtumėme kalbėti apie patį turinį ir ką mes norime padaryti. Dabar pusantro mėnesio arba gal mėnesį vyksta kažkokia, nežinau, dūmų uždanga. Prezidentas tą visą užtaisė, kai pabandė iš „Nemuno aušros“ atimti Energetikos ministeriją. Mes pasakėme, kad tikrai ne, nes tai priklauso mums, tai yra parlamentinė valstybė. Tada įvyko mainai ir turime šitą dalyką. 

Dabar, ar Mindaugas teisus? Gali būti, niekas nėra garantuotas, nes dabar tai, ką aš vadinu, tai yra tokia daina „skrisim, nes nerealiai, be sparnų, nes tik detalės“. Ką aš noriu pasakyti, kad dabar skrenda lėktuvas be sparnų. Ir čia tik yra detalės. 

Tai aš niekaip negaliu suvokti, kad socialdemokratų partija pasidavė konservatorių puolimui. Socialdemokratų partijos aš nebematau tokios kaip organizacijos, nes konservatoriai juos daužo nuo ryto iki vakaro ir bando mano sąskaitą tai daryti. Jie šiandien absoliučiai yra pralaimėtojai ir iš jų tyčiojasi.

Bet ar tai, kas dabar vyksta, nėra būdas iki Naujųjų metų išlaikyti esamą situaciją? 

Manau, kad taip, irgi vienas variantas. Tai čia neatmeskite tikrai. Socialdemokratai irgi dėlioja savo planus ir mes pamatysime, kiek jie yra principingi, tai nepamirškime, kad jiems svarbu yra fiskalinės drausmės, jiems yra svarbu Baudžiamasis kodeksas ir jiems yra svarbu biudžetas.  

Buvome susitarę, kad „Ignitis“ stebėtojų taryboje buvusių konservatorių neskirsime, tai už mūsų akių paskyrė. Buvome susitarę dėl jūros jėgainių parko, nes tai yra per didelė našta valstybei ir (...) už mūsų akių jau antrą jėgaininių parką atiduoda vėl „Ignitis“.  

Tai dabar klausimas yra, ką dar toliau jie vykdys, kokias konservatorių užgaidas? Tai čia kyla klausimas, ar „Nemuno aušra“ padeda susitvarkyti iki sausio pirmos dienos su esamomis valstybės problemomis ir po to mums paspaudžia ranką ir mes išeiname lauk. Bet kadangi mes galvojame apie valstybę, man asmeniškai tai labai rūpi ir labai svarbu, kokią mes valstybę turėsime.

Socdemai sako, kad liko pusė lašo kantrybės dėl jūsų pasisakymo apie poną Arūną Gelūną. Pasisakymo, kurio antisemitinis pobūdis buvo akivaizdus. Jeigu koks nors jūsų labai artimas bendražygis, pavyzdžiui, paaiškės, kad jo arba jos mama yra žydė,  tai kas čia bus, sionistų sąmokslas prieš „Nemuno aušrą“? 

Pas mane yra ir Seime žydai, mūsų frakcijoje yra. 

Tai kas čia yra, sionistų sąmokslas pagal jūsų logiką? Kodėl jūs dėl Arūno Gelūno šitaip pasisakėte? 

Apie A. Gelūną aš nieko neparašiau – tai Henrikas Žukauskas. Henrikas Žukauskas, dalyvaudamas ketvirtadienį laidoje, įvardijo, kokia yra tikra pavardė A. Gelūno. Taigi ne aš tą padariau. 

Įrašas tai jūsų buvo. 

Pirmas įrašas tai yra H. Žukausko ir disidento Stasio Stungurio. Man išvis mintis yra tai, kad žmogus apsimetinėja su kita pavarde. Tai kaip galima pasitikėti žmogumi, kuris prisistato kita pavarde? 

Jūs kritikuojate, kaip jūs sakote, Vilniaus elitą, bet juk jūs pats esate jo atstovas. Baigėte VU teisės fakultetą, taip? Po to jūsų karjera buvo grynai Vilniaus elitų atstovo karjera, o dabar jūs kažkaip apsivertėte ir pradėjote šnekėti dalykus. kurių niekada anksčiau nekalbėjote, būdamas to Vilniaus elito atstovas. 

Dėl ko Vilniaus elitas? Nes Vilniaus elitas, kai išėjo į gatves švilpaudami, rėkaudami, cypaudami, tai kas išėjo? Tai jie gi sakė, mes esame Vilniaus elitas. Jūs nepaėmėte vieno kampo. Aš paėmiau apie Vilniaus elitą. 

Ne, jie apie save nesako „mes Vilniaus elitas“. Jie sako „mes visuomeninis protestas prieš antisemitinės pakraipos valdančiosius“. 

Kaip gali būti visuomeninis protestas, jeigu visuomeninio protesto vienas iš organizatorių yra A. Gelūnas, kuris priklausė Liberalų sąjūdžiui, nuteistos politinės partijos, kuris dar savu laiku Arūną Valinską išdūrė ir tada ministru tapo.

Jūs keistą kampą radote, švelniai tariant, A. Gelūno kritikos. Jūs galėjote vien apie jo karjerą kalbėtI, o ne apie jo kilmę. 

Dar kartą – apie kilmę nekalbėjau nei pusės žodžio. 

Parašėte „Facebook“. 

Kur parašyta kilmė? Kur? Man parodykite nors vieną žodį parašytą, kad žydiška kilmė.  

Vienas paprastas klausimas dėl to, kaip jūs pateikiate savo pozicijas, savo idėjas. Jūs tai iš esmės darote politinės komunikacijos triukų pavidalu. Tikrai gali kilti mintis, kad visa tai, ką jūs taip, atrodytų, labai nuoširdžiai, emocingai sakote, nėra nuoširdus jūsų mąstymas, nes jūs anksčiau taip nekalbėjote iki praėjusios kadencijos. Tik pastaruoju metu pradėjote taip aiškiai reikštis, tapęs „Nemuno aušros“ lyderiu, prasidėjo visi šitie skandalai. Kyla mintis, kad tai vien tik įvaizdis. 

Ne, tai yra faktai, kurių jūs nematėte, nes jūs nematėte, kaip dirbo Remigijus 2008 metais, kaip dirbo 2007, 2012, panašiai. Pusė matė, pusė nematė. Tai ir dabar, kada mes tampame valdančioji dauguma ir valdančiojoje daugumoje „Nemuno aušra“ su 18 Seimo narių, kur turi įtaką ir formavimą turi, ir dabar pradeda daužyti. Jūs galite man pasakyti, iki kokio absurdo reikia nueiti, kad tikrinti R. Žemaitaičio „Facebooke'ą“ tampa svarbu, kad kažkoks ten iššoksta žmogeliukas, straipsnis atsiranda, dėl Ukrainos vėliavos pradeda klausti, kas niekada niekam nebuvo įdomu.

Visą pokalbį žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

