Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES nori apsaugos nuo dronų priemones galutinai įdiegti iki 2027 m. pabaigos

2025-10-15 16:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 16:04

Trečiadienį oficialūs asmenys pranešė, kad ES, siekdama apsisaugoti nuo Rusijos, nori, jog nauja apsaugos nuo nepilotuojamųjų orlaivių sistema būtų sukurta ir pradėtų veikti iki 2027 m. pabaigos.

Europos Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį oficialūs asmenys pranešė, kad ES, siekdama apsisaugoti nuo Rusijos, nori, jog nauja apsaugos nuo nepilotuojamųjų orlaivių sistema būtų sukurta ir pradėtų veikti iki 2027 m. pabaigos.

REKLAMA
0

ES vadovė Ursula von der Leyen „bepiločių orlaivių sieną“ sukurti ir taip Maskvai pasipriešinti pirmą kartą paragino praėjusį mėnesį, praėjus kelioms valandoms po to, kai NATO naikintuvai Lenkijoje numušė keletą nepilotuojamųjų skraidyklių iš Rusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradinis tokio pasiūlymo tikslas buvo sustiprinti rytinio ES sparno valstybių apsaugą, tačiau po to, kai buvo sunerimta dėl keliose toliau į vakarus esančiose šalyse pasirodžiusių paslaptingų nepilotuojamųjų orlaivių, pasiūlymo spektras išsiplėtė.

REKLAMA
REKLAMA

Oficialūs asmenys naujienų agentūrai AFP sakė, kad Briuselis nori, jog projektas, kuris dabar vadinamas „Europos bepiločių orlaivių gynybos iniciatyva“, iš pradžių pradėtų veikti iki 2026 m. pabaigos, o iki 2027 m. pabaigos pradėtų veikti visu pajėgumu.

REKLAMA

Ši iniciatyva yra vienas iš kelių pavyzdinių ES projektų, kuriuos Europos Komisija ketvirtadienį pristatys veiksmų plane, skirtame iki 2030 m. parengti bloką galimam Maskvos puolimui.

Kartu su pasiūlymu dėl nepilotuojamųjų orlaivių įgyvendinama platesnė „Rytų sparno sargybos“ programa, kuria siekiama sustiprinti oro gynybą prie arčiausiai Rusijos esančios ES sienos.

REKLAMA
REKLAMA

ES gynybos ministrai veiksmų planą preliminariai aptarti turėtų trečiadienį vakare, o oficialūs asmenys nori, kad vadovai jam pritartų kitą savaitę vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime.

ES siekia pasinaudoti karo metu išbandyta Ukrainos patirtimi, kad galėtų įdiegti nebrangius pajėgumus, skirtus kovoti su bepiločiais orlaiviais, tačiau dvejų metų terminas projektui užbaigti vis dar yra pernelyg ambicingas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES kol kas nepateikė konkrečios sąmatos, kiek, jos nuomone, kainuotų toks bepiločių orlaivių projektas.

Pirmąjį U. Von der Leyen „bepiločių orlaivių sienos“ pasiūlymą kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vokietija sutiko skeptiškai, be to, jį pristačius imta nerimauti, kad Briuselis galimai imasi NATO vaidmens.

REKLAMA

Vokietija ir Prancūzija nenori, kad ES vykdomoji valdžia imtųsi pernelyg didelio vaidmens kariniame planavime, už kurį yra atsakingos valstybių narių vyriausybės.

Be to, pietinės bloko šalys reikalauja, kad bepiločių orlaivių iniciatyva būtų skirta ne tik rytinėms ES valstybėms.

Šį mėnesį U. von der Leyen sakė, kad dronų iniciatyva bus išplėsta ir galėtų padėti spręsti kitas problemas, pavyzdžiui, susijusias su nelegalia migracija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)
Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas (11)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Kaip NATO galėtų atlaikyti karą su Rusija? Atskleidė didžiausias spragas (56)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų