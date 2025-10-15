Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dronas puolė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą daugiau nei už 1000 kilometrų nuo Ukrainos

2025-10-15 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 12:05

Trečiadienį dronas puolė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Ufos mieste, daugiau nei už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos, pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA. 

Rusijoje – nerami naktis: naftos perdirbimo gamyklos paskendo liepsnose (nuotr. Telegram)

Trečiadienį dronas puolė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Ufos mieste, daugiau nei už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos, pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA. 

0

Dronas veikiausiai puolė pramonės zoną Ufoje, kurioje yra „Bašneft“ priklausanti naftos perdirbimo gamykla „Ufaorgsintez“. 

Gyventojai pranešė matę dūmus per pramonės zoną einančio kelio rajone. Taip pat pranešta apie mobiliojo interneto ryšio problemas. 

Anksčiau Baškirijoje buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus. Ufos oro uoste buvo įvesti laikini apribojimai, vėliau atšaukti.

Praėjusį šeštadienį Ukrainos ilgojo nuotolio dronai puolė naftos perdirbimo gamyklą „Bašneft-UNPZ“ Ufoje, Baškirijoje, už 1400 kilometrų nuo Ukrainos.

