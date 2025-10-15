Dronas puolė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą daugiau nei už 1000 kilometrų nuo Ukrainos

Dronas veikiausiai puolė pramonės zoną Ufoje, kurioje yra „Bašneft“ priklausanti naftos perdirbimo gamykla „Ufaorgsintez“.
Gyventojai pranešė matę dūmus per pramonės zoną einančio kelio rajone. Taip pat pranešta apie mobiliojo interneto ryšio problemas.
Anksčiau Baškirijoje buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus. Ufos oro uoste buvo įvesti laikini apribojimai, vėliau atšaukti.
Praėjusį šeštadienį Ukrainos ilgojo nuotolio dronai puolė naftos perdirbimo gamyklą „Bašneft-UNPZ“ Ufoje, Baškirijoje, už 1400 kilometrų nuo Ukrainos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!