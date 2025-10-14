Kalendorius
Spalio 14 d.
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Briuselyje tūkstančiai žmonių protestuoja prieš biudžeto apkarpymus

2025-10-14 17:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 17:03

Briuselio policija panaudojo ašarines dujas ir suėmė kelis asmenis po susirėmimų, kilusių netoli protesto prieš taupymą.

Briuselio policija panaudojo ašarines dujas ir suėmė kelis asmenis po susirėmimų, kilusių netoli protesto prieš taupymą.

Policijos teigimu, į gatves išėjo 80 tūkst. žmonių. Organizatoriai teigė, kad trijų pagrindinių profesinių sąjungų sušauktoje demonstracijoje dalyvavo iki 140 tūkst. žmonių. 

Pasak vietos žiniasklaidos, protestas buvo daugiausia taikus, išskyrus nedidelius susirėmimus pakraščiuose. 

Policija panaudojo ašarines dujas prieš grupę kaukėtų protestuotojų ir sulaikė kelis žmones, pranešė naujienų agentūra „Belga“. Kiti žmonės buvo suimti dėl padegimų antradienio rytą pagrindinėje Briuselio gatvėje. 

Didelio masto profesinių sąjungų streikas ir demonstracija smarkiai sutrikdė oro eismą ir viešąsias paslaugas visoje Belgijoje. Didžiausiame Belgijos Zaventemo oro uoste šalia Briuselio visi išvykstantys skrydžiai buvo atšaukti dėl apsaugos darbuotojų streiko, taip pat atšaukti keli atvykstantys skrydžiai, pranešė oro uostas. 

Antrame pagal didumą šalies Šarlerua oro uoste buvo atšaukti visi atvykstantys ir išvykstantys skrydžiai, pranešta oro uosto svetainėje. 

Belgijos naujienų agentūra „Belga“ pranešė, kad paveiktas viešasis transportas visuose trijuose šalies regionuose, antradienio rytą važiavo mažiau nei pusė visų autobusų, tramvajų ir metro traukinių. 

Pasak Belgijos žiniasklaidos, sutriko šiukšlių surinkimas ir pašto paslaugos. 

Tačiau geležinkelių operatorė SNCB pridėjo daugiau traukinių į Briuselį, kad demonstrantai galėtų pasiekti sostinę. 

Trys pagrindinės profesinės sąjungos – liberali CGSLB, krikščioniškoji CSC ir kairioji FGTB – kartu paragino surengti „nacionalinę demonstraciją“ prieš pensijų ir nedarbo išmokų pakeitimus, taip pat prieš mažėjančią perkamąją galią. 

Policija „griežtai patarė nevykti į Briuselį automobiliu“, nes keliai uždaryti ir buvo tikimasi protestuotojų antplūdžio.

