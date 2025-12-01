Šalia oro uosto fiksuota 60 balionų: pastebėta, kad jie tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas

„Matome, kad jie labai tiksliai leidžia balionus į tas vietas, kurios mums, aviacijai, eismui į Vilniaus oro uostą yra jautriausios“, – pirmadienį LRT radijui sakė S. Batavičiaus.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Taip pat oro erdvės ribojimai įvesti ir sekmadienį vakare, jie galiojo iki pirmadienio ryto.
Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, dešimt nukreiptų, o devyni pavėlinti.
Pasak „Oro navigacijos“ vadovo, balionai buvo leidžiami tam tikrais laiko tarpais, kad nuolat būtų bent keletas kritinėse eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
„Mes tik bejėgiškai galėjom stebėti, kaip balionai kaba ir negalėjom atnaujinti eismo į Vilniaus oro uostą“, – sakė jis.
Anot S. Batavičiaus, per 11 valandų, kuomet iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.
„Iš viso buvo apie 60 balionų, apie 40 balionų buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose. Jie nuolat buvo leidžiami, kariuomenė nuolat mums pranešinėdavo apie vis naujas žinias. Ir jie skirtinguose aukščiuose, keli grupėmis praktiškai užtverdavo kelią į Vilniaus oro uostą“, – sakė jis.
BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
