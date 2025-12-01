 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokurorų profsąjunga skundžiasi nepagrįstomis nuobaudomis

2025-12-01 07:43 / šaltinis: BNS
2025-12-01 07:43

Prokurorų profesinė sąjunga, kuriai priklauso 135 pareigūnai, kreipėsi į šalies vadovus ir Seimą dėl esą nepagrįstai skiriamų nuobaudų, pirmadienį pranešė LRT naujienų portalas.

Generalinė prokuratūra. ELTA / Dainius Labutis

REKLAMA

REKLAMA
1

Praėjusią savaitę išsiųstame kreipimesi prokurorai skundžiasi gaunantys nepagrįstus papeikimus, kad vyksta patikrinimai, kurie esą kelia grėsmę Konstitucijoje įtvirtintam prokuroro nepriklausomumo principui, kritikuojama generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat teigiama, kad Generalinės prokuratūros vadovybė nepriima reikalingų prokuratūros sistemai sprendimų, dėl ko sunkėja ir ilgėja prokurorų darbas.

REKLAMA
REKLAMA

Dokumente pabrėžiama, jog prokurorų, ypač Vilniaus apygardos prokuratūros, kontroliuojami tyrimai tikrinami generalinės prokurorės sprendimais bei tvirtinama, kad tokie tyrimai neobjektyvūs.

REKLAMA

Profsąjunga suskaičiavo, jog per ketverių metų laikotarpį (2021–2024 metus), pareigas einant N. Grunskienei, dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų padariusiais tarnybinius nusižengimus pripažinti 78 prokurorai.

Jos pirmininkas Vilniaus apygardos prokuroras Julius Rėksnys tikino, kad skundo esmė – prokurorų darbo krūvis ir dėl jo vykdomi patikrinimai. Pasak jo, norima, kad keistųsi prokuratūros įstatymas ir prokurorus reguliuotų institucija, panaši į teisėjų garbės teismą, o ne prokuratūros vadovybė.

REKLAMA
REKLAMA

Generalinės prokuratūros pateikiami skaičiai skiriasi nuo profesinės sąjungos skaičiavimų, teigiama, kad per N. Grunskienės kadenciją pradėti 120 tarnybinių patikrinimų dėl 131 prokuroro.

Pati generalinė prokurorė LRT portalui sakė, kad per savo kadenciją nuo 2021 metų iš pavaldinių nebuvo sulaukusi priekaištų dėl patikrinimų prokuratūroje. Jai klausimų kelia skundų laikotarpis, kuris yra prieš pat kadencijos pabaigą sausio mėnesį.

Kaip rašė BNS, N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021-ųjų sausį.

Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu. Jo kadencija – penkeri metai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
