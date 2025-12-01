Prokurorų profsąjunga skundžiasi nepagrįstomis nuobaudomis

Praėjusią savaitę išsiųstame kreipimesi prokurorai skundžiasi gaunantys nepagrįstus papeikimus, kad vyksta patikrinimai, kurie esą kelia grėsmę Konstitucijoje įtvirtintam prokuroro nepriklausomumo principui, kritikuojama generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius.
Taip pat teigiama, kad Generalinės prokuratūros vadovybė nepriima reikalingų prokuratūros sistemai sprendimų, dėl ko sunkėja ir ilgėja prokurorų darbas.
Dokumente pabrėžiama, jog prokurorų, ypač Vilniaus apygardos prokuratūros, kontroliuojami tyrimai tikrinami generalinės prokurorės sprendimais bei tvirtinama, kad tokie tyrimai neobjektyvūs.
Profsąjunga suskaičiavo, jog per ketverių metų laikotarpį (2021–2024 metus), pareigas einant N. Grunskienei, dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų padariusiais tarnybinius nusižengimus pripažinti 78 prokurorai.
Jos pirmininkas Vilniaus apygardos prokuroras Julius Rėksnys tikino, kad skundo esmė – prokurorų darbo krūvis ir dėl jo vykdomi patikrinimai. Pasak jo, norima, kad keistųsi prokuratūros įstatymas ir prokurorus reguliuotų institucija, panaši į teisėjų garbės teismą, o ne prokuratūros vadovybė.
Generalinės prokuratūros pateikiami skaičiai skiriasi nuo profesinės sąjungos skaičiavimų, teigiama, kad per N. Grunskienės kadenciją pradėti 120 tarnybinių patikrinimų dėl 131 prokuroro.
Pati generalinė prokurorė LRT portalui sakė, kad per savo kadenciją nuo 2021 metų iš pavaldinių nebuvo sulaukusi priekaištų dėl patikrinimų prokuratūroje. Jai klausimų kelia skundų laikotarpis, kuris yra prieš pat kadencijos pabaigą sausio mėnesį.
Kaip rašė BNS, N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021-ųjų sausį.
Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu. Jo kadencija – penkeri metai.
