TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremliaus melas nesiliauja: Lenkijoje platinama žinutė apie tariamą Ukrainos puolimą

2025-10-10 13:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 13:05

Lenkija fiksuoja naują Kremliaus dezinformacijos bangą – šį kartą platinami pranešimai apie esą Ukrainos rengiamą puolimą. Varšuva įspėja, kad tai dar viena Rusijos informacinė operacija, siekianti susilpninti paramą Ukrainai iš Lenkijos ir NATO šalių.

Kremliaus melas nesiliauja: Lenkijoje platinama žinutė apie tariamą Ukrainos puolimą (nuotr. SCANPIX)
27

Lenkija fiksuoja naują Kremliaus dezinformacijos bangą – šį kartą platinami pranešimai apie esą Ukrainos rengiamą puolimą. Varšuva įspėja, kad tai dar viena Rusijos informacinė operacija, siekianti susilpninti paramą Ukrainai iš Lenkijos ir NATO šalių.

0

Apie tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, kuri teigia, jog šią dezinformaciją platina Rusijos pusė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šios informacijos sklaidos analizė rodo, kad tai suplanuota informacinė operacija. Jos tikslas visuomet tas pats – atimti iš Ukrainos Lenkijos ir kitų NATO šalių paramą. Keičiasi tik melo formos“, – pažymima Lenkijos vidaus reikalų ministerijos pranešime.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Ginklas kovoje su dezinformacija

Ministerija taip pat pabrėžia, kad „kritinis mąstymas ir informacijos šaltinių tikrinimas yra geriausias ginklas kovoje su melagingomis naujienomis“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Dėl visko kalti Vakarai“: Lenkijoje – itin suaktyvėjusi prorusiška propaganda
Evakuacijos pratybos Kaune (nuotr. SCANPIX)
Rusijos grėsmė Baltijos šalims: „Reuters“ atkreipė dėmesį į Lietuvoje vykusias pratybas
Kremliaus ruporas Solovjovas grasina Europai branduoliniu karu, Lenkijai – sunaikinimu (nuotr. Telegram)
Kremliaus ruporas Solovjovas grasina Europai branduoliniu karu, Lenkijai – sunaikinimu (26)
Rusija giriasi: sužeisti kariai pavertė ją protezų gamybos lydere (nuotr. SCANPIX)
Rusijos smūgiai griauna viltis: ES ambasadorė įspėja apie sunkų laikotarpį (2)

