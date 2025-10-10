„Dėl visko kalti Vakarai“: Lenkijoje – itin suaktyvėjusi prorusiška propaganda

„Lenkijos informacinėje erdvėje daugėja prorusiškų naratyvų. Jie skirti skleisti mintį, kad JAV ir ES neva „išprovokavo“ Rusiją pradėti karą prieš Ukrainą, todėl už konfliktą atsakingi Vakarai, o ne Kremlius“, – sakoma „Telegram“ kanale paskelbtame Ukrainos Kovos su dezinformacija centro pranešime.
Tokios žinutės aktyviai skleidžiamos feisbuke, dažnai lydimos raginimų „neleisti Lenkijai būti įtrauktai į karą“. Įrašuose kartojami pažįstami Rusijos propagandos teiginiai, tokie kaip „Maidaną suplanavo ir finansavo JAV“, „Krymas prisijungė prie Rusijos po teisėto referendumo“, „NATO kelia grėsmę Rusijos sienoms“ ir „Ukraina atmetė taiką, spaudžiama Vakarų“.
Koks Kremliaus tikslas?
Kovos su dezinformacija centras pabrėžė, kad šie naratyvai yra didelio masto Rusijos įtakos operacijos, nukreiptos į Europos auditoriją, dalis. Pagrindinis jos tikslas – pakenkti ES ir NATO solidarumui bei susilpninti visuomenės paramą gynybos iniciatyvoms, vadovaujantis šūkiu: „Neleiskite Ukrainai mūsų įtraukti į karą“. Taip Kremlius siekia susilpninti Europos kolektyvinės gynybos pajėgumus, Rusijos grėsmei didėjant.
Anksčiau Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka perspėjo, kad Rusija gali mėginti išbandyti Lenkijos sienos tvirtumą, naudodama sabotažo ir žvalgybos grupes.
Puolė ne tik dronais: Lenkija, ginantis nuo 20 Rusijos dronų, susidūrė su dar viena ataka
Naktį iš rugsėjo 10 d., kai Lenkijos oro erdvę pažeidė apie 20 dronų, Lenkijos socialiniuose tinkluose užfiksuotas beprecedentė pranešimų iš Rusijos ir Baltarusijos banga, kurią užregistravo kibernetinio saugumo ir dezinformacijos prevencijos specialistai.
Pranešimuose atsakomybė už tai buvo priskirta Ukrainai arba NATO, rašo Prancūzijos laikraštis „Le Monde“, kurį cituoja „Agentstvo“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!