TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremliaus ruporas Solovjovas grasina Europai branduoliniu karu, Lenkijai – sunaikinimu

2025-10-10 11:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 11:02

Kremliaus ruporas, Rusijos valstybinės televizijos vedėjas Vladimiras Solovjovas Europai pagrasino branduoliniu ginklu, rašo „Telegram“ kanalas „Pravda Heraščenko“.

Kremliaus ruporas Solovjovas grasina Europai branduoliniu karu, Lenkijai – sunaikinimu (nuotr. Telegram)

Kremliaus ruporas, Rusijos valstybinės televizijos vedėjas Vladimiras Solovjovas Europai pagrasino branduoliniu ginklu, rašo „Telegram" kanalas „Pravda Heraščenko".

9

„Reikia išnaudoti savo pranašumą!“, – laidoje „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ sakė aktyvus Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino šalininkas.

Eteryje V. Solovjovas taip pat pareiškė, kad Rusija turėtų pradėti „visapusišką karą su Europos Sąjunga“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sako, kad pirmieji smūgį gaus Briuselis, Berlynas, Paryžius ir gamyklos, gaminančios techniką Ukrainai.

Putino marionetė taip pat pagrasino, kad Lenkijos teritorijos, kuriose treniruojamos Ukrainos pajėgos ir gaminami bei saugomi ginklai, „sudegs ir susprogs“.

Kiti Kremliaus pakaliko grasinimai

Vladimiras Solovjovas per pastaruosius trejus metus ne kartą viešai reiškė grasinimus ir priešiškus pareiškimus Europos Sąjungos, Baltijos šalių ir Vakarų atžvilgiu.

Šių metų birželį V. Solovjovas pareikalavo sunaikinti Baltijos šalis, kurios ribojasi su Rusija ir pažadėjo didinti gynybos išlaidas.

„Baltijos šalių militarizacija vyksta greitai. Turime jas sunaikinti dabar“, – savo laidoje „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“ aiškino Kremliaus ruporas.

O 2023 m. balandį Kremliaus ruporas pavadino Baltijos šalis ir Lenkiją „pagrindiniais rusofobais“ ir pareiškė, kad reikia sunaikinti kaimynines šalis ir „išlaisvinti rusų istorines žemes“.

Tų pačių metų kovą V. Solovjovas atvirai grasino europiečiams karu „be gailesčio“ ir pažadėjo, kad „Rusijos armija iš Europos nepasitrauks“.

 

 

 

