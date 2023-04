Pareiškimas Rusijos televizijoje – Baltijos šalys ir Lenkija „nori sugrįžti pas motiną Rusiją namo“

Kaip ir būdinga Kremliaus propagandinei linijai, V. Solovjovas „pagrindiniais rusofobais“ išvadino Baltijos šalis ir Lenkiją.

„Pagrindiniai rusofobai – Lenkija ir Baltijos šalys. Jie tikisi, kad sugriaus senutę (Rusiją – red.) ir viskas jiems bus gerai.

Jie sudarė pagiežingų buvusių provincijų, kurias veltui išlaisvino Rusijos imperija, aljansą ir sako, kad dabar jie turi aljansą, jie dabar visi kartu – Lenkija, Baltijos šalys, suomiai. Ir Rumunija buvo įvilkta į jį“, – kalbėjo V. Solovjovas.

Praėjusią savaitę Suomija tapo 31-ąja NATO nare, o jos 1 340 km siena dabar yra ilgiausia tarp Rusijos ir bet kurios aljanso šalies. Kitos NATO narės – Lenkija, Latvija, Lietuva ir Estija – aršiai priešinasi Maskvos invazijai į Ukrainą ir teikia Kyjivui karinę ir ekonominę paramą.

Mintimis grįždamas prie Rusijos imperijos, kuri žlugo 1917 metais, V. Solovjovas tvirtino, kad „tikroji šių šalių viltis yra sugrįžti pas motiną Rusiją namo“.

„Taigi jie nori sudėtingu būdu vėl prisijungti prie Rusijos imperijos“, – sakė jis.

Visą propagandisto monologo ištrauką galite pamatyti čia:

Russian propagandist Solovyev believes that Finland and Poland dream of rejoining the "Russian empire" and are trying to be taken back into it. pic.twitter.com/wg7VuLpJwV