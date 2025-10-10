Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užsiminė apie naujas sankcijas Rusijai

2025-10-10 07:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 07:37

Didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

Didėjant Maskvai daromam spaudimui, kuriuo siekiama priversti ją nutraukti karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įvesti naujas sankcijas Rusijai.

4

Jis tokią pastabą ketvirtadienį išsakė susitikime su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

Paklaustas, ar planuoja įvesti daugiau sankcijų Rusijai, D. Trumpas atsakė – „galbūt“.

JAV lyderis taip pat nurodė, kad šiuo metu neketina išvesti JAV karių iš Europos, tačiau neatmetė tam tikrų perdislokavimų galimybės.

Ketvirtadienį, spalio 9 d., D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija kartu su sąjungininkais didina spaudimą, kad pastūmėtų Rusiją sutikti nutraukti karą Ukrainoje.

