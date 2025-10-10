Trumpas užsiminė apie naujas sankcijas Rusijai

Jis tokią pastabą ketvirtadienį išsakė susitikime su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
Paklaustas, ar planuoja įvesti daugiau sankcijų Rusijai, D. Trumpas atsakė – „galbūt“.
JAV lyderis taip pat nurodė, kad šiuo metu neketina išvesti JAV karių iš Europos, tačiau neatmetė tam tikrų perdislokavimų galimybės.
Ketvirtadienį, spalio 9 d., D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija kartu su sąjungininkais didina spaudimą, kad pastūmėtų Rusiją sutikti nutraukti karą Ukrainoje.
